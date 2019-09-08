塞尔维亚总统武契奇会见张又侠

新华社贝尔格莱德9月7日电 9月6日下午，塞尔维亚总统武契奇在贝尔格莱德会见了到访的中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠。

张又侠首先转达了习近平主席对武契奇总统的亲切问候和良好祝愿。武契奇表示感谢并请转达对习主席的诚挚问候和美好祝愿。

武契奇说，塞尔维亚人民对中国人民怀有深厚感情，历史已经证明并将继续证明，中国是塞尔维亚最可信赖的朋友。塞尔维亚政府、人民和军队奉行一个中国政策，在事关中国核心利益的问题上坚定支持中方立场和主张并始终不渝。习近平主席提出的“一带一路”倡议给塞尔维亚国家发展带来了巨大机遇。希望双方不断深化包括军事在内的各领域互利合作，推动两国关系再上新台阶。

张又侠说，中塞传统友谊深厚，两国关系经受了历史考验。在两国元首战略引领下，中塞全面战略伙伴关系保持高水平发展，政治互信不断加深，务实合作硕果累累。中方愿同塞方一道，巩固两国全天候友谊，推动双边关系提质加速。两军的任务，就是坚决落实两国元首达成的重要共识，深化战略互信，加强交流合作，共同把两军关系提升到更高水平。

访塞期间，张又侠与塞尔维亚国防部长武林举行了正式会谈，就双方共同关心的问题进行了坦诚友好深入的沟通。双方签署了关于在塞军事医学院合作开设中医中心的谅解备忘录等文件。中国驻塞大使陈波等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2019年09月08日 03 版）

(责编：岳弘彬)