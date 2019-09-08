杨洁篪会见塞拉利昂总统比奥

新华社弗里敦9月6日电 （记者王腾）当地时间9月6日，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在弗里敦会见塞拉利昂总统比奥。

杨洁篪向比奥转达习近平主席的亲切问候。杨洁篪表示，中塞是相互支持、患难与共的真朋友、好伙伴。习近平主席去年与总统阁下成功会晤，为两国关系发展指明方向。中方高度赞赏塞方在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予的坚定支持，坚定支持塞拉利昂走符合本国国情的发展道路。中方愿同塞方加强治国理政经验交流，不断增进相互了解和友好信任。

杨洁篪说，中方愿同塞方加强在中非合作论坛框架内合作，将中非合作“八大行动”同塞方“新方向”战略有效结合，扎实推动双方在基础设施、农渔业、医疗卫生、教育培训等领域合作，让双方人民得到更多实惠。中方愿同塞方加强在国际和地区事务中的合作，坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际秩序。

比奥请杨洁篪转达对习近平主席的亲切问候。比奥热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，高度赞赏中国经济社会发展取得的辉煌成就，衷心感谢中方长期来对塞方给予的鼎力支持。塞方支持习近平主席提出的“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念，愿在中非合作论坛框架下进一步深化双方互利合作、加强国际和地区事务沟通协调，推动塞中关系取得更大发展。

同日，杨洁篪还会见了塞拉利昂外长图尼斯。

《 人民日报 》（ 2019年09月08日 03 版）

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