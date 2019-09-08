制图：张丹峰

数据来源：中国一带一路网

2013年秋，习近平主席提出共建“一带一路”重要倡议，开启了世界共同繁荣发展的新征程。6年来，“一带一路”成为共同的机遇之路、繁荣之路，为完善全球经济治理拓展新实践，助力全球经济强劲、可持续、平衡、包容增长。

“一带一路就是我们需要的伙伴关系”

当今世界，逆全球化思潮正在发酵，保护主义的负面效应日益显现，收入分配不平等、发展空间不平衡已成为全球经济治理面临的最突出问题。

“共建‘一带一路’，关键是互联互通。我们应该构建全球互联互通伙伴关系，实现共同发展繁荣。”习近平主席为世界发展和国际合作把脉引航，为应对全球经济面临的发展不平衡问题开出“良方”。

“共建‘一带一路’潜力巨大，它不仅可以解决制约各国发展的基础设施和交通运输瓶颈问题，还能解决国家之间的发展不平衡，促进文明对话交流。”马来西亚总理马哈蒂尔高度赞赏“一带一路”倡议的长远意义。

肯尼亚总统肯雅塔表示，“一带一路”倡议推动世界各国建立更加紧密的贸易联系和伙伴关系，受到国际社会广泛认可，带动了非洲国家互联互通和工业化进程。

阿塞拜疆总统阿利耶夫期待利用自身独特区位优势，“搭建跨里海国际运输通道，推动地区互联互通”。

共建“一带一路”为那些希望加快自身发展、更好融入经济全球化的国家和地区提供了全新选择。

巴布亚新几内亚是亚洲与太平洋岛国之间的桥梁，也是21世纪海上丝绸之路的自然延伸。交通上的不利条件，给巴新发展造成一定困难。在共建“一带一路”框架下，中企华为承建巴新国家海底光缆，建成后将极大提升巴新用户上网速度，促进当地数字经济发展。“互联互通让世界变成一个地球村。我们将迎来难得的机遇，前提是各国能够通力合作，形成强有力的伙伴关系。‘一带一路’就是我们需要的伙伴关系。”巴布亚新几内亚前总理奥尼尔认为，“一带一路”建设为全球平衡发展提供了宝贵的平台。巴新参与共建“一带一路”，走上了与世界互利共赢的康庄大道。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬认为，共建“一带一路”帮助更多内陆国家和太平洋岛国打破发展瓶颈，成为新一轮经济全球化的积极参与者，这无疑是对新型全球化发展的巨大贡献。

“共建一带一路也是实现绿色发展理念的重要机会”

生态文明建设关乎人类未来。绿色低碳可持续发展有助于统筹推进经济增长、社会发展、环境保护，让各国都从中受益。

“积极对接普遍接受的国际规则标准，坚持以人民为中心的发展思想，走经济、社会、环境协调发展之路。”“一带一路”建设从“大写意”到“工笔画”，推动更深入的务实合作、更开放的联动发展、更广泛的互利共赢。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛形成了多达283项务实成果清单，其中绿色投资、数字化经济、生态环保、可持续发展等一系列促进包容性发展的务实合作备受关注。

以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术蓬勃发展，正成为全球经济增长的新动能。中国与共建“一带一路”沿线10多个国家签署“数字丝绸之路”建设的合作文件，联合多个国家共同发起“一带一路”数字经济合作倡议，让更多国家分享数字化转型的红利。依托数据和信息在网络世界的流动，“数字丝绸之路”缩小了“一带一路”沿线国家的“数字鸿沟”。

在孟加拉国首都达卡的一家大型商场的超市内，当地民众萨义德正用孟加拉国版“支付宝”bKash支付购买洗发水。2018年4月，孟加拉国最大移动支付公司bKash与蚂蚁金服达成战略合作，为当地消费者提供更安全便捷的数字金融服务。孟加拉国成为蚂蚁金服在“一带一路”沿线落地的第九个国家。

菌草是一种畜牧用饲料，又是培育蘑菇的基料，同时还可以作为燃料。在中方支持下，菌草项目已在众多共建“一带一路”国家实施，成千上万的当地农民通过培训和栽培食用菌以及从事相关产业，极大提升了生活水平，改善了生活状况。第七十三届联大主席埃斯皮诺萨表示，菌草技术“为发展绿色经济树立了榜样，为当地青年创造了绿色就业的机会，是推动‘一带一路’沿线国家农业合作的重要实践”。

联合国秘书长古特雷斯指出，“一带一路”倡议同联合国2030年可持续发展议程、应对气候变化《巴黎协定》相一致，“中国正通过‘一带一路’建设分享发展机遇，共建‘一带一路’也是实现绿色发展理念的重要机会”。

“一带一路倡议是真正具有包容性的全球合作项目”

以平等为基础、以开放为导向、以合作为动力、以共享为目标，中国始终秉持的全球经济治理观顺应时代潮流、符合历史规律，彰显远见卓识。

“大家的事大家商量着办，推动各方各施所长、各尽所能，通过双边合作、三方合作、多边合作等各种形式，把大家的优势和潜能充分发挥出来，聚沙成塔、积水成渊。”共商共建共享，“一带一路”建设顺应全球治理体系变革的时代要求，彰显同舟共济、权责共担的命运共同体意识。

第七十二届联大主席莱恰克表示，作为坚定奉行多边主义的国家，中国通过“一带一路”倡议分享机遇，对接国际上普遍认可的最佳实践，促进可持续发展目标的落实。

法国国际问题专家、巴黎政治学院教授贝特朗·巴迪指出，共建“一带一路”给处于变革中的全球治理带来了重要思考。“一带一路”倡议帮助欠发达国家参与经济全球化进程，这是对多边主义的完善和丰富。“‘一带一路’倡议是真正具有包容性的全球合作项目。这是从全球视角出发提出的解决方案，因此更为难能可贵。”

中国是乌拉圭第一大贸易伙伴，乌拉圭是南方共同市场中首个签署“一带一路”合作谅解备忘录的国家。得益于共建“一带一路”和中国不断扩大开放，如今乌拉圭产的牛肉摆上了中国老百姓的餐桌。“参与共建‘一带一路’，能够实现乌中优势互补，有助于推动乌中经贸关系优化升级。”乌拉圭外长尼恩指出，“没有人能否认‘一带一路’对国际贸易和多边主义的重要作用。多边主义是解决当前世界问题的正确之道。”

尼泊尔总统班达里评价：“通过互联互通，我们可以获得更多投资、贸易、旅游以及人文交流的机会。‘一带一路’倡导开放，而不是孤立；倡导合作，而不是对抗；倡导互利共赢，而不是零和游戏。‘一带一路’有利于实现可持续发展目标，也有利于走向繁荣的未来，让所有国家都实现真正的发展。”

涓涓细流汇成大海，点点星光点亮银河。作为推动构建人类命运共同体的重要实践平台，高质量共建“一带一路”推动各国互联互通更加有效，经济增长更加强劲，国际合作更加密切，人民生活更加美好，共同谱写各国人民携手实现互利共赢的新华章。

（本报记者管克江、李琰、吴刚、林芮、孔歌、李滢嫣、丁雪真、张梦旭、吕强）

《 人民日报 》（ 2019年09月08日 03 版）

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