瓜果飘香时节，国内外专家学者齐聚美丽中国新疆。
9月6日，由中国人权研究会主办的“反恐、去极端化与人权保障”国际研讨会在乌鲁木齐举行。中共中央宣传部副部长蒋建国在开幕式上致辞，表示反恐、去极端化斗争是人类正义与邪恶、文明与野蛮的较量，是国际社会的共同责任。国际社会应坚持团结合作，进一步形成共识、继续作出更大努力。
会议气氛热烈，与会专家学者分享了自己的研究成果，表达了对世界和平发展的期许。
联合国人权咨询委员会专家阿卜杜拉奇兹·阿沙迪说，世界各国在反恐问题上开展国际合作十分重要，联合国制定了反恐战略，以帮助成员国加强在打击恐怖主义方面的协调与合作。各国应强化合作力度，及时准确地交换有关预防和打击恐怖主义的信息。
孟加拉国政策对话中心助理研究员赛义德·优素福·萨达特说，如今恐怖主义、分裂主义和极端主义在世界各地扩散，造成混乱并引起恐慌，世界各国应当搁置分歧和争议，在反恐方面加强合作。
专家学者们在呼吁加强国际反恐合作的同时，肯定了中国新疆的反恐、去极端化实践。
斯里兰卡班达拉奈克国际问题研究中心研究员雅里尼·萨然雅·斯瓦素拉玛尼雅表示，中国反恐立法可视为最好的范例，在克服了许多挑战后取得了成功，斯里兰卡应当借鉴中国经验并改善反恐立法。
法国斯特拉斯堡大学教授、原校长克里斯蒂安·梅斯特说，在打击恐怖主义的斗争中，各国均实施了许多行动，我们必须承认中国的政策是最有效的政策之一，特别是在预防领域。
新疆大学西北边疆治理研究中心教授热合木吐拉·艾山说，新疆的去极端化在吸收和借鉴国际社会经验的同时，坚持把保障各族人民根本利益放在首位，从彻底解决各种深层次矛盾入手，形成了一套符合新疆实际和去极端化的行之有效的方法。
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