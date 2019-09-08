走访加深认识 交流促进理解

9月6日，由中国人权研究会主办的“反恐、去极端化与人权保障”国际研讨会在新疆乌鲁木齐举行。来自法国、印度、土耳其、阿富汗、中国等18个国家和国际组织的60多位专家学者参加会议。

会前，专家学者们在乌鲁木齐和喀什两地参访。逛巴扎、看展览、访村民，专家学者们切身感受新疆稳定和谐的社会氛围，深入了解中国的反恐和去极端化措施。

“恐怖主义是全人类的共同威胁”

9月4日上午11时许，与会专家学者们走进新疆国际会展中心，观看新疆重点暴恐案例展。大量图片、视频和实物，展示了新疆上世纪90年代至2015年发生的重点暴恐案件。

“太残忍了，连孩子都不放过。”走出展厅，哈萨克斯坦阿斯塔纳国际学术机构中国和中亚研究中心负责人科日洛娃·斯维特拉娜说，“恐怖主义是全人类的共同威胁，这一切就是恐怖主义带来的危害。”

据不完全统计，自1990年至2016年底，民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力在新疆策划实施了数千起暴力恐怖案（事）件，造成大量无辜群众伤亡，数百名公安民警殉职，财产损失无法估算。

近年来，新疆既注重依法严厉打击少数严重暴力恐怖犯罪，又重视开展源头治理。截至目前，新疆已近3年没有发生暴力恐怖案件。

“看完展览，我们不得不问，西方所谓‘人权’的代价是什么？我认为，中国在积极的实践中找到了平衡，中国正在给人民创造更好的生活。”塞尔维亚当代历史研究所所长、塞尔维亚社会党副主席普雷德拉格·马尔科维奇说。

“这里和西方媒体报道的完全不同”

4日12时许，与会专家学者到新疆伊斯兰教经学院参观。这是培养伊斯兰教职人员的高等学府，刚搬入新址不久，由政府投资建设，比旧址扩大数倍。专家学者们分别参观了教室、食堂、宿舍等设施，并就各自关心的问题进行交流。

巴基斯坦伊斯兰堡战略研究所中国—巴基斯坦研究中心主任塔拉特·沙比尔说：“在参观中，我们看到清真寺是对外开放的。中国的穆斯林在法律范围内享有宗教自由，也看得出他们十分热爱这个国家。”

4日下午，专家学者们来到喀什市职业技能教育培训中心，与教师和学员面对面交流，了解课程设置、日常生活、就业技能培训等方面情况。

“这里和西方媒体报道的完全不同。学员们在教育培训中心学习语言、法律知识并提升技能，这样他们可以获得更好的工作。我很欣赏中国政府所做的努力。”原斯里兰卡海军主席、海军上将加纳什·科伦柏格说。

“新疆人民的生活正变得越来越好”

5日上午，在热闹的开城仪式过后，与会专家学者走进了美丽的喀什古城。街道干净整洁，商品琳琅满目，整个古城在清晨中焕发着生机。

2010年，喀什老城区保护综合治理项目启动，按照一户一设计，尊重文化、提升历史风貌等指导原则实施。如今，改造后的喀什老城区已成为新疆旅游的一张名片。

“在喀什古城，我看到这里的人生活得非常幸福，也看到了不同于意大利的文化。这对我而言是一次非常珍贵的体验。”意大利罗马圣玛利亚自由大学教授马泰奥·布雷桑说。

“新疆人民的生活正变得越来越好。”12年前，科日洛娃·斯维特拉娜曾到过喀什。如今，眼前这座城市的巨大变化让她感到惊讶。“到处都是惊喜，城市变得越来越现代化，人们的生活水平也提升了，整个城市洋溢着一种幸福感。”

《 人民日报 》（ 2019年09月08日 02 版）

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