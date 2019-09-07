新华社武汉9月7日电 特写：德国总理默克尔到访武汉

新华社记者喻珮、乐文婉

7日，位于长江之滨的武汉迎来德国总理默克尔。结束6日在北京的行程后，默克尔首次来到这座和德国在医学、工业等领域有着深厚交往渊源的中国中部大城市。

9月初的江城武汉晴空万里，默克尔的专机10时半降落在武汉天河国际机场。她身着粉色上衣，面带微笑走出机舱，稳步迈下舷梯。默克尔自2005年就任德国总理以来，共12次访问中国。除首都北京之外，她还走访过10余座中国城市。在多次“深度中国行”中，她对经济发展水平各异、地域文化多样的我国神州大地表现出了浓厚的兴趣。此次武汉之行也不例外。

在从汉口前往武昌的路上，默克尔车队途经武汉长江大桥时，在桥面短暂停靠。兴建于20世纪50年代的万里长江第一桥张开健美的臂弯，首次拥抱这位远道而来的朋友。默克尔在大桥两侧远眺，宽阔的江面波光粼粼，黄鹤楼、龟山电视塔、鹦鹉洲长江大桥等三镇美景尽收眼底。她饶有兴致地询问湖北省陪同人员：“这里离三峡大坝有多远？”“长江的流向是怎样的？”

离开长江大桥，默克尔一行直奔素有“森林大学”美誉的华中科技大学。在一座红砖小楼里，她与约150名师生展开近一个小时的交流。

默克尔在演讲中说，在全球化背景下，大数据、人工智能高速发展，国际间合作尤为重要，同学们都将有机会参与其中。国家繁荣是世界繁荣的一部分，同学们要承担起共同责任，才能应对共同挑战。特别是在气候变化方面，人类必须竭尽所能让气候变化的后果处于掌控之中，全球气候治理事业离不开中国的重大贡献。

她说，中国承担着重大的全球责任，只有加强国际合作才能继续保持成功。清洁的环境、有趣的工作，能让年轻一代安家立业，创造更美好的生活。这样的愿望不仅是中国的，也是德国的。“因此我们比以往更多地需要多边主义。要合作，不要单干。”

华中科技大学社会学院硕士生宋海佩提问说：“12次出访中国，总理阁下感受到中国发生了哪些变化？为何此行选择武汉？”默克尔回答说：“我曾两次乘飞机在高空飞越武汉，并看到了长江。我想一定要去一趟这个城市，于是特意在筹备中添加了武汉的行程。”

她说，1982年，武汉与杜伊斯堡缔结中德第一对友好城市关系。时至今日，武汉仍有很多“德国元素”，西门子等德国知名企业及创新型中小企业在武汉“安家”。

默克尔回顾了她访问中国各地的经历。她说，在沈阳感受到了中国经济的转型，在西安目睹了兵马俑的壮观，在成都了解到西部大开发的进程，在深圳看到了改革开放带来的巨变，而在武汉获知这里有100多万名在校大学生。

在轻松愉快的交流中，多名同学就互联网、人工智能、工业制造和环境保护等话题提问，默克尔均欣然回答。对于时下非常热门的世界机器人大赛，默克尔建议，华中科技大学可与慕尼黑大学、柏林工业大学加强交流，推动相关学科的合作。她对中国学生提出举办中德机器人大赛表示认可。

据悉，自2000年以来，华中科技大学共培养德国籍学生近400人，引进70多名曾在德国留学或工作的学者来校任教，每年派出百余名学生赴德交流学习。默克尔对这所大学的情况可谓做足了“功课”。她说，华中科技大学培养了灰色系统理论提出者邓聚龙、刘思峰教授，微信创始人张小龙，还有网球运动员李娜、李婷，这样一些毕业生深刻地影响着世界。

据了解，此次与默克尔组团来华的还有德国企业家代表团，他们与默克尔一道拜访高校、考察“中德友好医院”武汉同济医院光谷院区、德资企业伟巴斯特武汉工厂，寻求两国在医疗、智能制造、人工智能等领域的互利合作。中德间更多新合作可期，为两国和世界注入更多新能量可盼。

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