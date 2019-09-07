新华社北京9月7日电题：合作是解决问题的唯一正确选择——中美各界人士建言应对经贸摩擦

新华社记者成欣、胡文嘉

“我有幸见证美中关系四十年，始终坚信以合作的方式解决双方存在的重要问题，是美中两国对世界和平与进步的共同责任。”

7日在北京闭幕的中国发展高层论坛2019专题研讨会上，美国前国务卿基辛格的视频致辞道出了与会中外嘉宾的共同心声。

如何看待当前中美关系？中美经济会“脱钩”吗？……此次研讨会上，与会中美人士围绕中美经贸关系等话题展开讨论，呼吁双方通过沟通理性处理分歧，在竞争中加强合作，这才是对两国乃至世界人民负责任的大国应有姿态。

美中关系是“正和博弈”而非“零和博弈”

7月初，美国百名专家、学者及政商界人士联名发表一封公开信《中国不是敌人》。信中表示，采取敌视中国的政策对美国无益，这种做法最终或将导致美国自身被孤立。

公开信的执笔人之一，出席研讨会的卡内基国际和平基金会高级研究员史文表示，进入２１世纪以来，超越国界范围、需要全球共同应对的问题不断涌现，要解决这些重大问题无疑需要采取一种合作和更加理智的态度。“未来美中双方可能会有竞争，但竞争不是对抗，更不是一方主导另外一方。”

美国国务院前代理助理国务卿董云裳也是公开信的执笔人之一。在她看来，美国单极化的垄断地位是不可持续的。“美中之间的合作理由非常充分，中国不会对美国带来生存性的威胁，美中两国可以也必须在全球体系下共存。”

谈及中美关系时，美国前商务部长卡洛斯·古铁雷斯表示，过去40年来美中双边关系的发展对全球经济增长起着至关重要的作用，中国已成为全球最大贸易国和最大外国直接投资目的地之一，为全球资本流动作出巨大贡献。“对两国来说，共同面对挑战比以往任何时候都更重要。”

“共赢是国际贸易可持续发展的不二法则。”哈佛大学教授罗伯特·巴罗说，美中两国建交以来，均从各自的经济发展中获益良多，美中关系是“正和博弈”而非“零和博弈”。

“美中经济脱钩是不现实的”

“我们很难想象美中经济如果脱钩后果会怎样，这是不现实的！‘脱钩论’这种所谓的解决方案似乎比问题本身还要严重。”古铁雷斯说。

古铁雷斯回应的正是美方一些人宣扬的中美“脱钩论”。他们时而声称“外资正在撤离中国”，时而威胁要“让美国企业撤出中国”，并且认为中美贸易是一桩“赔本买卖”。

美国前副国务卿罗伯特·霍马茨说，40年前，美中结束了两个大国近30年相互隔绝、敌视乃至冲突对抗的局面。“讽刺的是，现在宣扬要美中经济脱钩的人却想要破坏美中之间的关系，逆转原先的开放成果。这不仅会对两国发展带来伤害，更会损害全球经济发展。”

美国半导体行业协会总裁兼首席执行官诺弗尔表示，中国是半导体行业最大、增长最快的市场。“长久以来，自由贸易推动着半导体行业的进步。我们的供应链遍布中国。如果两大经济体的技术和供应链脱钩，这对半导体行业非常不利。”

中国世界贸易组织研究会副会长霍建国认为，多年来，中美双方利益深度融合，已经形成“你中有我，我中有你”的格局，企图强行让中美经济“脱钩”的做法违背市场经济规律，不得人心，也根本行不通。“如果一意孤行，结果必然是害人害己，不仅严重损害美国企业和人民的利益，也将威胁全球产业链供应链的安全，危及国际贸易和世界经济。”

古铁雷斯表示，尽管美中存在竞争，但这并不意味着两国不能保持紧密合作。事实上，两国比以往任何时候都更需要保持沟通，这不仅有利于国家利益，也是为了全球稳定。

“美中双方应尽快回到谈判桌上”

近日，中美经贸高级别磋商双方牵头人通话，双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。

“世界上没有比美中关系更重要的双边关系了。”美国财政部前副部长尼尔·沃林说，美中作为世界前两大经济体，合作是两国唯一正确的选择。

古铁雷斯呼吁，美中双方必须尽快回到谈判桌上，采取积极措施重新恢复双边贸易关系的稳定性，并携手其他国家一道改革和重振世贸组织，为全球经济注入信心。

“无论用外交方式也好，用谈判手段也罢，或者用一定的妥协才能让我们达成最终的协议，我想美中之间都应该说服对方履行我们的义务，去维护世界的秩序，为人类的共同利益而努力。”董云裳说。

“中方始终抱有与美国保持合作关系的愿望。”清华大学战略与安全研究中心主任傅莹说，如果中美经过一段时间的磨合，找到新的交往路径，应能实现某种“竞合”态势，即保持必要的互利合作，管控好不可避免的良性竞争，这是比较理想的前景。

(责编：岳弘彬)