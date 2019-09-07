刘利民：“一带一路”建设推动国家职业教育走向世界舞台

中国教育国际交流协会会长、教育部前副部长刘利民作主旨演讲。（图片由太和智库提供）

人民网北京9月7日电 （实习生楚天舒）第三届太和文明论坛于在京拉开帷幕，中国教育国际交流协会会长、教育部前副部长刘利民先生在7日的开幕式上以教育为主题作主旨演讲。

刘利民指出，六年前的今天，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，提出了共建“丝绸之路经济带”的倡议，揭开了“一带一路”建设的历史序幕和世界发展进程的崭新一页。“一带一路”建设也是中国教育国际交流的顶层设计，是中国教育走向世界舞台的路线图，是在更高层次、更大范围、更广领域推进教育国际交流合作的重要抓手。

他提到，随着“一带一路”建设的持续推进，教育的基础性和先导性作用日益凸显，教育交流和人才培养将为“一带一路”沿线国家的互联互通不断创造平台，持续提供支撑。中国职业教育伴随着我国日益强大的现代工业体系而成长，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。

对于加强与“一带一路”沿线国家的职业教育合作，刘利民提出3点建议：

第一，在人才培养方面坚持“引进来”与“走出去”相结合，培养满足各自需求的高素质国际化人才。

第二，在标准建设方面，也要坚持“引进来”与“走出去”相结合，凝练符合国际规范、突出中国特色的教育标准。

第三，在人文交流方面要坚持“引进来”与“走出去”相结合，促进中外民心相通。

(责编：燕勐、杨牧)