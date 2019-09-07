瑞典政府向环保和气候领域投巨资

新华社斯德哥尔摩9月6日电（记者付一鸣）瑞典政府6日宣布，将投资29亿瑞典克朗（约合3亿美元）用于保护自然和应对气候变化，作为该国当年秋季预算的重要组成部分。

瑞典副首相兼环境与气候大臣伊莎贝拉·勒温在新闻公报中表示，气候变化和物种的快速消失正在发生，瑞典也受到影响。因此，政府再次对环境保护和气候领域进行“历史性的大规模投资”。

为应对气候变化，29亿瑞典克朗投资中的一部分将用于鼓励企业向低排放运输解决方案过渡，包括更多地使用海运以及选择电力或沼气驱动的车辆。此外，由于低排放车辆的销售表现好于预期，政府决定加大对购买低排放或零排放汽车的补贴。

在保护自然环境方面，瑞典将加大力度管理自然保护区，净化沿海水域和消除富营养化等。在接下来的3年中，还将花费7000万瑞典克朗（约合725万美元）用于保护蜜蜂等授粉昆虫。

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