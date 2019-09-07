中国的人工智能实验教材将推向全球

人民网讯 近日，在北京开幕的“第26届北京国际图书博览会”上，好学智慧教育科技联合河南人民出版社启动“‘走出去’出版工程”，与（加拿大）北美科发集团出版社（KF Times Group Ltd.）签约出版全学段《人工智能实验教材》英文版，开启了走出国门的新里程。在俄罗斯、日本、美国、澳大利亚、 波兰、西班牙、泰国、阿拉伯联合酋长国等国家进行传播。
人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。加快发展新一代人工智能，是事关国家能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。而人工智能人才梯队培养工程浩大，意义深远。
作为中国国内首套全学段以“人工智能与实践实验相结合”的实验教材，丛书涵盖幼儿园、小学、初中、高中和职业教育等学段。让人工智能赋能教育教学全过程，使得教与学智慧化水平得到全面提升。
据介绍，为了做好这套难得的人工智能教学教材的英语翻译和出版工作，北美科发集团出版社已经组织长期居住在美国、加拿大、澳洲、新西兰部分华人学者和北美汉学家，精心准备、广泛论证，力争用最好的翻译质量和精美的印刷尽快面世，打入欧美主流图书市场。
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