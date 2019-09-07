第三届太和文明论坛开幕 多国探讨合作共同应对挑战

|由太和智库发起创办的第三届太和文明论坛于9月7日在北京密云开幕。（图片由太和智库提供）
人民网北京9月7日电 （贾文婷、实习生楚天舒）由太和智库发起创办的第三届太和文明论坛于9月7日在北京密云开幕。开幕式上，多位重量级国内外嘉宾围绕国际关系、教育文化、前沿科技、“一带一路”安全与发展四个议题各抒己见。
当今世界，单边主义、保护主义、民粹主义、“逆全球化”思潮大行其道，世界进入新旧矛盾交织、新旧格局转换、新旧秩序更替的关键时期。
第三届太和文明论坛大会主席、太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长拉希德·阿利莫夫。（图片由太和智库提供）
第三届太和文明论坛大会主席、太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长拉希德·阿利莫夫在开幕致辞中说，本届论坛的举行正值世界和平与国际关系的困难时期，人类面临一系列新挑战和新威胁，每一个威胁都在挑战着当今世界秩序的基础，要找到有效应对这些挑战和威胁的办法，唯有各国加强合作。
现任上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫（图片由太和智库提供）
现任上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫在致辞中表示，在当前的世界乱局中，上合组织是处理国与国关系和加强国际区域合作的典范，上合组织国家没有大小之分，一律平等。各成员国遵循“上海精神”，体现互信、互利、平等、协商、尊重多样文化的原则及共同发展愿望。这些原则也是“一带一路”宏伟蓝图的基础，使“一带一路”真正成为一项国际化的倡议。
美中关系全国委员会会长Stephen Orlins（图片由太和智库提供）
美中关系全国委员会会长Stephen Orlins专门阐述了时代背景下的中美关系问题，他说，美中关系短期出现问题，但从长远来看，我仍然乐观。上海的母亲和纽约的母亲对自己孩子的未来有着相同担忧，正因如此，为了两国人民，中美一定会找到方法，一起合作，去应对现实的挑战。
太和智库高级研究员、中国公共外交协会会长吴海龙（图片由太和智库提供）
太和智库高级研究员、中国公共外交协会会长吴海龙指出，当前中美关系出现严重问题，根本原因就是美国要遏制中国崛起，但能打倒中国的只有中国自己。不管这个世界如何乱象纷呈，复杂多变，我们对未来仍然充满期待。我们相信，我们的将来一定会是一个最好的时代，是一个智慧的年代，是一个信任的时期，是一个光明的季节，是希望之春。
教育是支撑一个国家和民族发展的源头活水。职业教育作为一个重要的教育类型，与经济社会发展紧密关联。进入21世纪以来，互联网等新兴技术快速兴起、迭代，在引领工业创新步伐、改变经济社会结构的同时，也对职业教育的改革创新不断提出新的更高要求。全球化进程中，伴随着产业分工和生产要素的跨国流动，职业教育国际合作愈发深入、广泛，正成为人文交流的新的增长点。
中国教育国际交流协会会长、教育部前副部长刘利民作主旨演讲。（图片由太和智库提供）
中国教育国际交流协会会长、前教育部副部长刘利民谈到，中国有着世界上规模最大的职业教育体系，每年开展技术培训达上亿人次，已初步形成与经济社会发展同频共振的格局。而世界上的很多国家，特别是“一带一路”沿线国家，伴随一批重大工程和国际产能合作项目相继落地，职业技术人才十分匮乏，对于学习借鉴中国先进做法、引进优质教育资源有着迫切需求。“一带一路，职教先行”，要通过“授人以渔”，促进民心相通。
科技是推动人类社会进步原动力。全球科技特别是前沿科技合作受到“单边主义”“分离主义”“本国优先”等思潮的严重冲击，叠加新时代“数字革命“的催化效应，科技道德、科技伦理问题日益凸显，技术利益分配动态平衡被打破，竞争冲突加剧，如何确保科学技术的世界性、时代性、安全性，推动科技特别是前沿科技国际合作是一个世界性的重大课题。
尼扎米国际中心联合主席 smail Serageldin（图片由太和智库提供）
尼扎米国际中心联合主席Ismail Serageldin认为，科学是全球文化不可分割的一部分，影响着人们看待问题和解决争端的方式。不断发展的科学技术和创新正在创造新的现实，这些新的现实同时也给社会和个人都带来了新的问题，未来的技术需要重新定义我们的边界和道德行为准则。
太和智库高级研究员（特邀）、中国友谊促进会理事长、前公安部副部长陈智敏（图片由太和智库提供）
太和智库高级研究员（特邀）、中国友谊促进会理事长、前公安部副部长陈智敏强调，大数据时代，数据主体在民、主权在国。数据主权既是维护国家安全和社会公共安全的基本保障，也是保护公民数据权利的前提和基础。数据寡头与资本寡头联合起来，可以影响全球经济、政治、外交活动，影响科技进步的方向，进而控制人类社会的未来发展。因此，大数据时代的数据发展和安全不仅仅是技术问题，需要哲学、经济、法学、社会学等各领域的有识之士来共同研究解决。
全球移动通信协会（GSMA）高级顾问、中国移动通信集团前董事长王建宙（图片由太和智库提供）
全球移动通信协会（GSMA）高级顾问、中国移动通信集团前董事长王建宙表示，5G是前沿科技一个非常关键且重要的话题，因为无线网络是数字经济的基础。5G不仅仅是一个技术问题，更是一个经济层面上的问题，关系到整个经济及社会的进步与发展。为了让5G更好地造福人类，应加强5G领域的国际合作，鼓励垂直产业加入到5G网络的应用中，并在电信运营商之间共享5G资源。
“一带一路”是和平之路、希望之路、合作之路、共赢之路。共建“一带一路”，聚力解决人类社会最为重要的安全与发展问题，已成为当今世界广泛参与的国际合作平台和普受欢迎的公共产品。
波黑前总理Zlatko Lagumdzija（图片由太和智库提供）
波黑前总理Zlatko Lagumdzija认为，如果没有和平与安全，经济与发展则无从谈起。“一带一路”不仅仅是国际经济合作的平台，更是避免冲突、寻求和平的有力工具。未来社会是共享社会，不仅共享愿景、共享价值、共享经济、共享技术，更要共享领导力，共担责任。
尼扎米国际中心秘书长Rovshan Muradov（图片由太和智库提供）
尼扎米国际中心秘书长Rovshan Muradov表示，在这个瞬息万变的时代，“一带一路”倡议作为中国发起的最大国际合作项目，众多国家参与其中，重新赋予世界更多活力，全球不同的国家应凝聚思想共识，合作面对挑战，吸引更多有识之士贡献智慧和力量。
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