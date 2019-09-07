卢旺达举行山地大猩猩命名仪式

新华社卢旺达穆桑泽9月6日电（记者吕天然）卢旺达政府6日在北部穆桑泽市举行山地大猩猩命名仪式，约5万名来自卢旺达国内外的观礼者当天聚集在巍峨的维龙加火山山脚下，见证25头幼年山地大猩猩获得自己的名字。

命名仪式上，身着卢旺达传统服饰的男女舞者随着鼓声舒展双臂，演绎刚柔并济的传统舞蹈。表演过程中，约10名打扮成山地大猩猩模样的表演者迈着夸张的步伐加入舞者队伍，模仿山地大猩猩的举止。

25位山地大猩猩命名人随后离席，登上以山地大猩猩造型为背景的舞台轮流为山地大猩猩命名。命名人中不乏名人、政要，也有为野生动物保护和社会发展做出贡献的普通卢旺达人。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德为一头山地大猩猩命名“Ingoga”，在卢旺达语中意为勇气。

卢旺达总统保罗·卡加梅说，保护野生动物非常重要，卢旺达、刚果（金）和乌干达应推动民众继续为保护山地大猩猩栖息地和自身发展发挥积极作用。

自2005年起，卢旺达政府每年在穆桑泽市举行山地大猩猩命名仪式，提升人们保护野生动物的意识，感谢当地居民参与和支持野保工作。这一活动此前已为281头幼年山地大猩猩命名。

世界自然基金会资料显示，目前全世界仅存1000多头山地大猩猩，它们生活在卢旺达、刚果（金）和乌干达三国交界处的维龙加火山山脉及乌干达布温迪国家公园。山地大猩猩曾一度被世界自然基金会列为“极度濒危”，随着数量上升，今年早些时候被降为“濒危”。

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