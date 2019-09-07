基辛格：以合作方式解决问题是中美两国对世界和平与进步的共同责任

新华社北京9月7日电（记者韩洁、成欣）美国前国务卿基辛格7日为当天在北京闭幕的中国发展高层论坛2019专题研讨会发来视频致辞表示，始终坚信以合作方式解决问题是中美两国对世界和平与进步的共同责任。
基辛格说，中国和美国是在技术、政治经验和历史方面最有能力影响世界进步与和平的国家。由于两国不同的历史和文化，双方合作面临的挑战非常大。
“我有幸见证中美关系四十年，始终坚信以合作的方式解决双方存在的重要问题，是中美两国对世界和平与进步的共同责任。”基辛格说。
由国务院发展研究中心指导、中国发展研究基金会主办的中国发展高层论坛2019专题研讨会于6日至7日在北京召开，与会中外政要、学者和企业界人士围绕“贸易、开放与共享繁荣”主题，聚焦中美经贸关系等热点话题展开讨论，展示中国促进更高水平对外开放的决心和行动，推动实现各方共享经济增长成果。
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