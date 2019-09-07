中国与部分中东欧国家建交70周年学术研讨会在匈牙利举行

新华社布达佩斯9月6日电（记者袁亮）“变动世界中的双边关系：中国与部分中东欧国家建交70周年学术研讨会”6日在匈牙利首都布达佩斯举行。

本次研讨会由中国—中东欧研究院和匈牙利雅典娜创新与地缘政治基金会共同举办。会上，来自中国与匈牙利、波兰、捷克、罗马尼亚和阿尔巴尼亚等部分中东欧国家专家学者回顾了中国与中东欧国家关系的发展历程，并就新时代中国与中东欧国家关系发展进行探讨。

中国驻匈牙利大使段洁龙在研讨会上致辞说，历史上，欧洲是古丝绸之路的目的地，今天中东欧国家是“一带一路”建设的重要支持者和参与者，发挥了“一带一路”向欧洲延伸的重要承接作用。中国70年来的发展成就离不开包括中东欧国家在内的许多国家的支持与帮助，中国愿在相互尊重、平等互利的基础上，继续发展同中东欧国家的友好关系。

匈牙利雅典娜创新与地缘政治基金会主席奇兹毛迪奥·诺贝特表示，当今世界正在发生深刻变革，中国已成为国际舞台上的一支重要力量。“一带一路”是一项伟大的倡议，有助于世界和平与繁荣。

中国社科院欧洲研究所副所长、中国－中东欧研究院执行院长陈新说，今天的研讨会讨论变动世界中的中国与中东欧国家关系，这既有助于认识当今世界格局所发生的变化，也有助于促进中国与中东欧国家关系深入发展。

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