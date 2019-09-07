“诗画浙江”推介会在西班牙马德里举行

新华社马德里9月6日电（记者郭求达）由浙江省文化和旅游厅主办的“美丽中国·诗画浙江”文化和旅游交流推介会6日在西班牙首都马德里举行。来自中西两国的相关人士上百人参加了活动。

浙江省委常委、宣传部部长朱国贤在推介会上致辞说，浙江与西班牙的阿斯图里亚斯自治区建立了友好关系，双方在教育、科技、人才、港口、文化和旅游等领域深入开展合作。希望此次活动能进一步推进浙江与西班牙在文化旅游等方面的交流。

联合国世界旅游组织亚太部主任徐京代表世界旅游组织对此次活动表示祝贺。他说，许多国际游客到中国旅游都会访问浙江，浙江省省会杭州不仅是传统中国的代表，也象征着当代充满活力和希望的中国。

马德里市旅游局局长阿尔穆德娜在致辞中说，近年来，随着中国的影响力不断提高，马德里市民对中国和中国文化越来越有兴趣。马德里不仅建立了中国文化中心，还有很多马德里市民通过各种渠道学习了解中国的文化和艺术。这次交流机会可让马德里旅游机构了解浙江、了解中国文化，把更多西班牙游客带到浙江。希望双方今后加强合作，在航线、支付、签证等方面给两国游客去对方国家旅游创造更多便利。

推介会上，嘉宾们欣赏了浙江省旅游宣传片、中西两国特色舞蹈表演，现场还展出了良渚古城文物、龙泉青瓷、杭州刺绣、西湖绸伞等，并有书法家当场题写扇面，吸引了不少市民和与会者的关注。

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