中国家电创新成果亮相柏林国际电子展

新华社柏林9月6日电（记者朱晟 连振）中国家用电器创新成果推介活动6日亮相第59届柏林国际消费电子展，旨在以电子展为平台将更多中国家电创新成果推向世界舞台。
第59届柏林国际消费电子展当天在柏林展览中心正式拉开帷幕，吸引了包括约770家中国企业在内的全球1939家展商参加。TCL、海尔、长虹、美的等中国知名家电品牌纷纷携最新产品和技术亮相电子展。
中国家用电器研究院副院长葛丰亮说，中国家电人创新不辍，坚持以消费者生活需求为出发点，以科技创新为手段，加快产品结构调整。本届推介活动带来了中国家电最前沿的创新科技，正是中国家电锐意进取的成果展示。
中国驻德国大使馆经商处公使衔参赞王卫东表示，今年是推介活动连续第11年在柏林举办，这项活动已成为家电及相关科技企业最直观的学习交流平台，也是中德两国经贸合作的良好示范。
柏林国际消费电子展执行总裁延斯·海特克指出，主办方十分高兴也非常感谢中国企业携大量创新产品参展。创新最能说服消费者，各方应加强合作创新，没有一个国家、一个企业可以单枪匹马完成重大产品创新。
本届展会将持续至9月11日。柏林国际消费电子展是全球消费电子和家用电器领军展会，被视为行业发展的风向标。
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