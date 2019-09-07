摩洛哥首相期待更多中国游客到访

新华社拉巴特9月6日电（记者陈斌杰）摩洛哥首相奥斯曼尼6日接受新华社记者采访时表示，期待更多中国游客到访摩洛哥。
奥斯曼尼说，2016年6月摩洛哥宣布对中国公民实行免签政策以来，中国赴摩游客数量显著增长。摩官方数据显示，摩洛哥2018年共接待中国游客约18万人次。对中国公民实行免签政策前，摩洛哥年均接待中国游客还不到2万人次。
奥斯曼尼说，摩中两国之间的旅游合作具有重要意义，将增进两国人民之间的相互理解，为进一步加强两国关系打下基础。
摩洛哥国家旅游局当天与中国携程集团达成为期3年的战略合作协议。
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