“可持续发展创新与减贫”研讨会关注中国减贫经验

嘉宾在开幕式上合影。刘刚 摄

人民网河内9月7日电（记者 刘刚）中国驻东盟使团、东盟秘书处和联合国开发计划署9月4日至5日在越南河内共同举办“可持续发展创新与减贫”研讨会。这是2016年以来，三方共同举办的第四届可持续发展研讨会。作为会议成果之一，三方将结合会议讨论制定《东南亚地区包容性创新发展报告》，并共同对外发表。

中国驻东盟大使黄溪连、东盟副秘书长康富、联合国开发计划署亚太局副局长克利芙和越南劳动、荣军和社会事务部副部长黎晋勇、越南外交部副部长阮国强出席了会议开幕式并致辞。

黄溪连在致辞中表示，新中国成立70年来，特别是改革开放40多年来，在中国共产党坚强领导下，中国在可持续发展特别是减贫领域取得了举世瞩目的成就，不仅造福了亿万中国人民，也为全球发展作出了重要贡献。中国成功探索出一条具有中国特色的扶贫开发道路，在推进自身可持续发展的同时，积极承担国际合作的责任与担当，为共建没有贫困、共同发展的人类命运共同体贡献了中国智慧和中国方案。

黄溪连指出，近年来，中国—东盟减贫合作取得了显著成绩。此次研讨会聚焦“创新和减贫”，把准了新形势下中国与东盟国家可持续发展的脉搏。面向未来，中国愿与东盟国家加强“一带一路”倡议与东盟发展规划对接，加强创新交流合作，扩大优势互补，探索务实合作新方式，将可持续发展合作打造成双方合作的新增长点。为此，中方将与东盟秘书处、联合国开发计划署在湄公河国家共同实施可持发展合作项目。

康富表示，创新在促进可持续发展及减贫过程中发挥日益重要的作用。此次会议讨论将为东盟国家实现可持续发展目标提供重要智力支撑。中国减贫经验尤其是电商减贫等新模式对东盟很有启发。东盟期待与中方和联合国机构加强创新政策交流，提升伙伴关系水平。

克利芙表示，中国和东盟在实现联合国2030年可持续发展目标、尤其是减贫目标方面发挥着关键作用，中国成就为全球减贫事业提供了诸多成功范例。联合国开发计划署期待与中国和东盟加强创新合作，共同攻克发展难题。

据介绍，共有来自中国和东盟国家政府部门、学术机构、企业界、媒体以及地区和国际组织的150多名代表与会。菲律宾国家减贫委员会主席弗朗科、中国科技发展战略研究院副院长刘冬梅做了主旨发言。

来自中国外交部澜湄合作国家秘书处、科技发展战略研究院、改革发展研究院、贵州省农科院、云南民族大学等单位及部分非政府组织和企业的代表和东盟国家代表共同参与了会议讨论。各方围绕促进包容性创新、澜湄合作减贫成就、创新生态系统、伙伴关系与政策创新、科技创新等议题进行了热烈讨论，从不同角度分享了中国和东盟国家在减贫政策等领域创新的最佳实践。

会议期间，与会代表还实地走访了河内市有代表性的几家创新中心并现场展开交流。（完）

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