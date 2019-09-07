津巴布韦政府授予前总统穆加贝“国家英雄”称号

新华社哈拉雷9月6日电（记者张玉亮）津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦6日宣布，津政府决定授予前总统罗伯特·穆加贝“国家英雄”称号。

穆加贝当天在新加坡的一家医院去世，享年95岁。姆南加古瓦今年8月曾透露，从今年4月开始，穆加贝就一直在新加坡接受治疗。但他未透露穆加贝患何种疾病。

穆加贝逝世后，正在南非开普敦出席世界经济论坛非洲峰会的姆南加古瓦提前结束行程返回津巴布韦。他在总统府向记者表示，穆加贝是津巴布韦的创立者、伟大的导师和政治家，是带领津巴布韦获得独立的“国父”。

姆南加古瓦还对穆加贝推行的土地改革政策表示肯定，认为这一政策使占人口绝大多数的黑人获得土地成为现实，也使津巴布韦成为一个主权完整的国家。

姆南加古瓦同时表示，津巴布韦政府将继续推进社会转型，恢复并发展经济，使津巴布韦早日重现繁荣。

姆南加古瓦说，津巴布韦从即日起进入全国哀悼期，直至穆加贝葬礼日。目前津政府尚未公布穆加贝葬礼日期。

穆加贝生于1924年，是非洲民族解放运动先驱。上世纪50年代开始，他就投身津巴布韦的独立斗争事业。1980年，津巴布韦独立，穆加贝当选总理。1987年津改行总统制后，穆加贝一直担任总统。2017年11月，穆加贝辞去总统职务。

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