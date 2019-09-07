金正恩部署第13号台风防灾抗灾对策

新华社平壤9月7日电（记者程大雨）据朝中社6日报道，为应对预计将对朝鲜全境产生严重影响的今年第13号台风“玲玲”，朝鲜劳动党中央军事委员会6日上午召开紧急扩大会议，讨论防灾抗灾对策，朝鲜最高领导人金正恩出席会议。

报道说，紧急扩大会议听取了有关正向着朝鲜半岛快速北上的第13号台风的分析报告，并讨论了应对此次台风灾害的国家紧急对策。

金正恩在会上表示，第13号台风预计将穿过朝鲜半岛，致使朝鲜全国受灾。他强调，在防范台风的斗争中，人民军队应发挥主力军作用，各级有关机关应加强组织，迅速做好灾害预防和灾后重建工作，要求各地一定要制定对策、采取措施，切实保障人民生命财产安全，并做好向灾区派遣紧急救援队等一切准备。金正恩在会上还对其他各项防灾救灾措施进行了具体部署。

朝中社援引朝鲜气象水文局通报说，第13号台风“玲玲”预计7日晚间抵达朝鲜西南部的黄海南道附近，此后台风预计将大致沿西南-东北方向穿越朝鲜半岛，并将于8日经朝鲜东北部的咸镜北道附近离开朝鲜半岛。台风经过地区将出现强风和暴雨天气。

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