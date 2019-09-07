中阿将进一步深化地学合作

新华社银川9月7日电（记者杨稳玺）第二届中国-阿拉伯国家地学合作推进交流会6日在银川举行，中国和出席会议的阿拉伯国家代表达成共识，将依托中阿地学合作研究中心，进一步围绕科研、人才培养、地质勘探等方面，深化中阿地学合作。

据宁夏回族自治区地质局介绍，中国和阿拉伯国家将深化地球科学联合研究，围绕重大地质-资源-环境问题共同实施科学项目，进一步推动地学新理论与方法、技术的交流，谋划地学合作的地球科学国际合作计划；加强中阿之间人才交流与培养，开展地质调查和矿产资源管理政策及管理机制方面的经验交流；开展基础地质调查领域及地质填图、地球化学填图、航空地球物理调查和卫星遥感项目合作；加强水文地质、环境地质、灾害地质和海洋地质领域合作；共同搭建地质矿产信息共享平台，建立中阿地学信息数据库。

近年来，中国和阿拉伯国家在地学领域合作成果丰富。中国与苏丹、摩洛哥等国合作开展了1:5万-1:25万地质地球化学填图，编制相关专题图件500余张，圈定铜、金、铬和铂族元素等地球化学异常300余处，发现金矿化点2处，铜矿化点1处，铁矿化点2处，实现了高分遥感技术在“一带一路”沿线国家推广应用的良好开局，为阿拉伯国家培养了一批管理和技术人员。

据了解，中国-阿拉伯国家地学合作研究中心是中国与阿拉伯国家合作开展阿拉伯地区地学研究和地质调查的机构。第二届中国-阿拉伯国家地学合作推进交流会是第四届中阿博览会科技板块推介对接会的10场活动之一。

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