韩地方议会批准“战犯企业”条例 抵制日本产品

韩国南部城市釜山、首都首尔市议会6日相继批准一项条例，要求市政机构今后尽量避免购买列入“战争犯罪企业”的日本企业产品。釜山市议会同时允许沿道路设置历史事件纪念物。
关联“战犯企业”的条例中，釜山市把第二次世界大战期间迫使朝鲜半岛劳工生产军需物资的284家日本企业列为“战犯企业”，缘由是他们“没有正式道歉或赔偿”。条例规定，市政机构今后有义务尽量避免购买那些企业的产品，已经购买的产品可以贴上“战犯企业制品”标签。
首尔市议会批准的条例中，“战犯企业”同样是284家。按照釜山市议会的说法，韩国17个地方议会打算制定类似条例，今后可能陆续批准。
日本共同社报道，韩国地方议会曾经提交类似条例，没有成功。据信釜山和首尔是批准这一条例的首批主要城市。这家通讯社解读，“战犯企业”条例获批反映日韩关系恶化。条例不是强制要求，不清楚是否会对那些日企造成实质性影响。
釜山市议会6日通过一项修改条例，允许沿道路设置历史事件纪念物。韩国民间团体先前在日本驻釜山总领事馆前设置象征“慰安妇”受害者的和平少女像和劳工像，但釜山市政府随后撤走劳工像。
韩国联合通讯社报道，这一条例为设置和平少女像和劳工像提供法律依据。
日本内阁官房长官菅义伟6日反对釜山、首尔市议会批准上述条例，认定韩方“指责（日本企业）的依据不恰当、不合理，包含损害经济利益的内容，极为遗憾”。（刘秀玲）【新华社微特稿】
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