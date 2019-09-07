协议草案受到质疑　美国与塔利班继续谈判

美国政府5日说，美方代表已回到卡塔尔首都多哈，将继续与阿富汗塔利班谈判。双方的协议草案在阿富汗和美国国内受到质疑。

塔利班5日再度发动袭击，导致至少12人死亡，包括1名美军士兵。美联社报道，袭击“考验”美方撤军决心。

【草案受到质疑】

美国国务院5日在声明中说，美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德已从阿富汗首都喀布尔回到多哈，将继续与塔利班谈判。

一名要求匿名的美国政府高级官员说，不清楚哈利勒扎德在多哈停留多久，也不知道他后续会去哪里。根据谈判情况，他可能去喀布尔，也可能回国。

美国与塔利班去年年底开始对话，双方上周末结束第九轮谈判。哈利勒扎德本月1日前往喀布尔，向阿富汗政府通报与塔利班谈判的协议草案内容。

哈利勒扎德2日说，美国与塔利班就和平协议“原则上”达成一致，草案必须获得美国总统唐纳德·特朗普批准。协议签署后，美国将在135天内从驻阿富汗的5座军事基地撤走5000人。

阿富汗政府对协议草案提出质疑，要求美方澄清协议部分内容并提出需要更多信息评估协议可能产生的后果。阿富汗总统顾问瓦希德·奥马尔5日说，就协议草案“有太多担心，我们仍然不确定这一协议会给阿富汗未来产生怎样的后果”。

美国民主党籍的国会众议院外交委员会主席埃利奥特·恩格尔致信哈利勒扎德：“我们想确保我们正在谈判的是和平（协议）而不只是撤军（协议）。”

恩格尔要求哈利勒扎德就谈判情况接受众议院外交委员会质询。不过，这一委员会先前要求哈利勒扎德在2月26日、4月8日接受质询，但都没有得到回应。

【考验撤军决心】

塔利班近期加大攻势，在多地发动袭击。喀布尔市中心北大西洋公约组织联军驻地和美国大使馆附近5日发生汽车炸弹袭击事件，至少10名平民、1名美军士兵和1名罗马尼亚士兵死亡。

塔利班宣布发动袭击并称袭击目标是北约联军车队。

阿富汗总统阿什拉夫·加尼谴责袭击，认为美方“与一个仍然在杀害无辜民众的组织讲和毫无意义”。阿富汗政府对美方在不要求塔利班减少暴力的情况下急于撤军表示担忧，认为袭击表明塔利班不可信。

美国发动阿富汗战争以来，美军已有至少2400人死亡。特朗普一直声称要结束“无休止”的阿富汗战争。按照美联社的说法，塔利班的袭击正在“考验”特朗普撤军的决心。

美国前阿富汗和巴基斯坦事务副特别代表贾里特·布兰克认为，尽管袭击不断，特朗普政府可能继续寻求撤军，协议草案中不会包括全面停火内容，塔利班可能只会承诺减少暴力。

美国现阶段在阿富汗驻军大约1.4万人。美联社报道，美国国防部正在制定计划，打算撤出现有驻军的一半。塔利班方面则希望美军和北约联军全部撤出。

美军参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德先前说，当前安全环境下，阿富汗安全部队需要美军支持。美军中央司令部司令肯尼思·麦肯齐认为，无论美国与塔利谈判结果如何，美国都需要在这一地区持续向极端组织“伊斯兰国”和“基地”组织施加军事压力。（王雪梅）（新华社专特稿）

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