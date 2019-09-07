盟友“隔阂加深”　沙特政府“站队”也门政府

沙特阿拉伯政府5日认定也门合法政府不可替代，再次“敲打”也门南部分离主义武装，要求它把南部城市亚丁的控制权交还给也门政府。

沙特政府5日经由官方沙特通讯社发布声明，反对也门政府军与南部分离武装冲突升级。声明说：“任何破坏也门稳定的企图都对沙特安全稳定构成威胁……将予以坚决回应。”

寻求也门南部独立的分离武装先前搁置对立，与政府军联手打击胡塞武装。南部分离武装8月早些时候占领也门政府机构所在的临时首都亚丁，赶走总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪和政府官员。

也门政府指认南部分离武装获得多国联军中沙特以外另一主要力量阿拉伯联合酋长国支持。数以千计也门人5日在亚丁集会，挥舞阿联酋旗帜以示支持。哈迪政府公开要求阿联酋停止支持南部分离武装，而阿联酋方面认定哈迪政府“软弱、失效”。

就南部分离武装侵占亚丁，沙特5日在声明中确认立场：“也门合法政府无可替代，任何想要以武力方式制造新局面的企图，沙特都不会接受。”

在路透社记者看来，沙特方面发布声明支持也门政府，暗示沙特和阿联酋作为两个先前联合打击也门胡塞武装的盟友“隔阂加深”。

沙特政府要求南部分离武装“向合法政府归还军事营地和政府机构总部。冲突各方……必须立即参与在沙特举行的对话”。

依照沙特提议，也门政府官员和南部分离武装代表抵达沙特港口城市吉达，没有直接对话。哈迪政府坚持，收回亚丁以前，不会与南部分离武装谈判，指认后者是阿联酋的“工具”。阿联酋方面呼吁以政治手段消除对立，4日说相信吉达会晤能够成功。

联合国也门问题特使马丁·格里菲思5日在社交媒体“推特”说，支持也门政府与南部分离武装在吉达对话。

联合国一个调查小组3日发布一份报告，建议所有国家禁止向也门冲突各方提供武器。沙特主导的多国联军5日经由沙特通讯社发布声明予以回应，认定联合国报告“脱离客观事实、有失公正”，说将继续依据国际人道主义法律采取军事行动。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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