安倍访俄难促和平条约谈判进展 俄立场“没变化”

日本首相安倍晋三5日在俄罗斯符拉迪沃斯托克会晤俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，随后出席俄罗斯第五届东方经济论坛。安倍敦促普京完成缔结日俄和平条约的“历史责任”，但按俄方的说法，俄方缔约立场“没有变化”。

【俄方坚持一贯立场】

安倍与普京会晤时提出，希望就和平条约和国际事务等问题与俄方继续交换意见，同时对双方先前达成共识事项的落实进展予以肯定。

普京回应，双边关系稳定发展，俄方愿就今后关系继续对话。

两国领导人同意，10月试行在争议岛屿开展联合观光旅游业务。

日本方面把北海道以北的齿舞、色丹、国后、择捉四岛称作北方四岛，俄罗斯方面称之为南千岛群岛。这些岛屿第二次世界大战前属于日本，二战后被苏联占领，苏联解体后由俄罗斯作为继承国实际控制。俄日就这些岛屿的归属有争议，至今没有缔结和平条约。

俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫晚些时候告诉俄罗斯媒体，俄日领导人同意继续现有合作框架，但俄方就缔结和平条约的立场“没有变化”。两国领导人今年11月将在智利举行的亚太经济合作组织领导人会议期间再次会晤。

安倍与普京去年商定依据1956年《日苏共同宣言》加快缔结和平条约的谈判进程，但后续谈判没有进展。宣言中有关条款规定，苏联在条约缔结后向日本移交争议岛屿中面积较小的色丹和齿舞。普京2018年11月说，宣言虽确认苏联在与日本签订和平条约后愿向后者移交两座岛屿，但没有提及这些岛屿的主权归属。

【安倍强调合作收获】

安倍在俄罗斯东方经济论坛发表演说，称得益于日俄努力，双边合作取得进展。“除此以外，我们还肩负着缔结和平条约的历史责任。让我们完成历史责任，缔结和平条约并释放国民无限潜力。”

安倍谈及日俄经济合作，称这些合作过去3年促成超过200个私营项目。

安倍说，日本日立造船集团旗下一家企业将在莫斯科郊外建造一座垃圾焚化厂，日处理废弃物7600吨，发电量足以满足150万人的电力需求，相当于提供莫斯科所需电力的10%。

共同社报道，安倍希望早日实现北方四岛共同经济活动，以带动谈判打开局面。

普京当天在东方经济论坛上说，他期望与日本缔结和平条约，两国最终解决长久以来存在的分歧。不过，日本对第三国，如美国所作承诺，令俄方担忧。

俄方先前多次提及，担忧归还色丹和齿舞两岛后，美方会依据《日美安保条约》在岛上设军事基地。另外，日本部署美国导弹防御系统“宙斯盾”同样令俄方感受到威胁。

共同社报道，俄方加强了对北方四岛的有效控制，与力争实现归还的日本隔阂较深。

俄罗斯总理德米特里·梅德韦杰夫8月登上择捉岛，招致日方抗议。普京则在5日会晤安倍当天，就色丹岛上一家俄罗斯海产品加工厂开业发去视频，以示祝贺。（陈立希）（新华社专特稿）

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