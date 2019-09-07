英国议会上院通过阻止“无协议脱欧”法案

新华社伦敦9月6日电（记者顾震球 孙晓玲）英国议会上院6日通过一项旨在阻止“无协议脱欧”的法案，该法案将在呈交女王伊丽莎白二世签署后成为法律。

这一法案的通过，意味着在法律层面，英国首相约翰逊将不能实行“无协议脱欧”。此间观察人士认为，除非英国在10月19日欧盟峰会结束之前与欧盟达成新的“脱欧”协议，否则约翰逊将不得不寻求欧盟同意推迟“脱欧”。

4日晚，英国议会下院以327票支持、299票反对的结果通过一项旨在阻止“无协议脱欧”的法案，法案要求如果英国和欧盟在“脱欧”截止日期10月31日前没有达成协议，英国首相必须向欧盟致信请求延期“脱欧”。随后，这一法案被送交议会上院进行辩论表决。

议会上院6日通过这一法案，使约翰逊的“脱欧”方案再次遭到挫败。约翰逊此前曾多次表示，无论是否达成协议，英国都将在10月31日脱离欧盟。为使议员们无法阻止英国10月底“脱欧”，约翰逊8月末提出议会休会请求并得到伊丽莎白二世批准。因此，9月3日才结束夏季休会期的英国议会将于9月第二周再次休会至10月14日。

英国最大反对党工党领袖科尔宾6日在与自由民主党、苏格兰民族党等反对党领导人开会讨论后表示，将于9日在议会下院针对约翰逊再次提出要求提前举行大选的动议投反对票或弃权，让其难以获得通过这一动议所需的三分之二多数议员的支持。

(责编：燕勐、杨牧)