“亲情中华”慰侨演出在意大利博洛尼亚举行

新华社罗马9月6日电（记者陈占杰）“亲情中华”慰侨演出5日晚在意大利博洛尼亚会展中心剧院举行，演出为当地侨胞和意大利民众献上了一场中华文化盛宴。

当晚演出的节目包括杂技《喧歌嬉调》《蹬伞》《青狸》、歌曲《山丹丹开花红艳艳》《古老的信天游》《那就是我》、魔术《牌技—飞花点翠》、越剧表演《十八相送》和京剧表演《英雄梦想》《四郎探母》选段等。

中国驻米兰总领事宋雪峰表示，此次“亲情中华”艺术团来到博洛尼亚，献上了一场精彩演出，让侨胞们感受到来自祖国的温暖和关爱，也让意大利民众感受到中华文化的独特韵味，分享中华儿女共庆新中国成立70周年的喜悦之情。

博洛尼亚市市长代表克劳迪奥·马赞蒂充分肯定了华侨华人在促进意中经贸、文化交流合作等方面发挥的作用。马赞蒂代表市长欢迎“亲情中华”艺术团的到来，并表示希望意中举办更多类似的文化交流活动，增进两国人民之间的友谊。

观看演出后，欧洲对华关系促进协会会长托松·马可表示，演出加深了自己对中华文化的了解，希望今后意中两国能有更多交流合作的机会。

多次参加“亲情中华”演出的杂技演员杨青说，每次给侨胞们演出，都能深深感受到他们的热情，“这份热情也感染和激励着我，让我认识到，每次演出不光是要展现中国杂技的魅力，更是要化身为传播中华文化的使者”。

本次演出由中国侨联主办，中国驻米兰总领馆支持，旅意中区华侨华人联谊会承办。

(责编：燕勐、杨牧)