普京要求如期完成东方航天发射场建设工作

新华社莫斯科9月6日电（记者张骁）俄罗斯总统普京6日说，必须按时完成东方航天发射场建设工作。

普京当天在俄远东阿穆尔州视察东方航天发射场时说，必须按时完成所有计划，其中包括完成东方航天发射场建设工作，并于2028年如期从这个发射场发射超重型运载火箭。普京要求俄航天部门人员以更负责任的态度快速完成相关工作。

据悉，东方航天发射场正在进行基础设施建设，其中包括修建运载火箭发射设施，项目计划于2022年12月竣工。

长期以来，俄所有载人航天发射和绝大多数航天发射都在位于哈萨克斯坦西部的拜科努尔发射场进行。为保障俄罗斯完全自主地开展航天活动，俄总统普京2007年签署命令建设东方航天发射场。

由于建设过程中遭遇诸多困难，发射场建设工期被严重耽误，原定于2015年年底在该发射场进行的首次发射因此推迟。此外，由于受政府拨款减少、工期延误等因素影响，原定于2018年完成的东方航天发射场首次载人飞行也已推迟至2025年。

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