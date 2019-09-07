新华社北京9月6日电 综述：中国的核安全投入和承诺意义重大——多国专家积极评价中国发表《中国的核安全》白皮书

新华社记者

中国国务院新闻办公室日前发表《中国的核安全》白皮书，全面介绍了中国核安全事业的发展历程，阐述了中国核安全的基本原则和政策主张，分享了中国核安全监管的理念和实践，阐明了中国推进全球核安全治理进程的决心和行动。这是中国政府发表的第一部核安全白皮书。

白皮书发表后，多国专家接受新华社记者采访时对中国在核安全方面的投入和承诺给予高度评价，认为白皮书的发表展示了中国正致力于建设一个独立且开放的安全法规体系，在理论和实践层面，对世界其他发展核工业的国家有益。

英国伯明翰能源研究院院长马丁·弗里尔说，中国对核安全的承诺非常重要，中国在相关方面都有可观投入，确保了核电站建设安全。中国当前在技术开发、核燃料循环等方面发展迅速，同时中国监管机构开放的视野和对待核安全采取的开放态度，让多年积累下来的核安全最佳实践经验能够有机会分享出去，增强了国际市场对中国的信心。

英国剑桥大学核能领域专家托尼·鲁尔斯通说，这部白皮书的发表是重要事件，展示了中国正致力于建设一个独立且开放的安全法规体系。持续提升公众对中国核能项目的信心，能够有力推动核能建设。除欣克利角C项目外，中国企业未来有机会在英国其他核电项目的建设中扮演更重要的角色。在先进反应堆技术方面，两国也有机会开展合作。

以色列内盖夫本—古里安大学工程科学学院核工程部负责人伊扎克·奥里翁认为，白皮书的发布显示了中国在相关领域保持开放以及愿意同国际社会分享相关技术、知识和经验的态度。白皮书提供了丰富的核安全信息和建议，在理论和实践层面，对世界其他发展核工业的国家有益。

以色列希伯来大学政治科学系研究员约纳坦·弗里曼说，中国政府在这部白皮书中提出了中国在核安全方面遵循的原则和政策以及面向未来所采取的行动计划，也显示了近年来中国在核安全方面所取得的进展。

弗里曼认为，在当今世界，核工业的发展必须有更多国际合作与培训，以便各国能够相互交流预防和应对事故的经验。在这一方面，白皮书无疑起到积极的推动作用。

俄罗斯能源和安全中心主任安东·赫洛普科夫表示，中国在全球核电市场表现活跃，相信中国会与世界各国一起努力，参照国际原子能机构的安全标准，进一步提升核安全。

印度国防研究与分析研究所研究员拉吉夫·纳扬说，白皮书的发表向国际社会表明，中国有完整、先进的相关安全法规体系，有信心安全地利用核能。（参与记者：张骁、张家伟、金晶、尚昊、吕迎旭、赵旭）

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