中国-土耳其贸易投资论坛探讨推动双边经贸合作

新华社土耳其伊兹密尔9月6日电（记者郑思远 施洋）中国-土耳其贸易投资论坛6日在土耳其海滨城市伊兹密尔举行，与会嘉宾就推动两国经贸合作等议题展开讨论。

来自土耳其贸易部、土耳其对外经济委员会、中国商务部、中国国际贸易促进委员会、中国驻土耳其大使馆及双方企业的代表出席论坛。

中国驻土耳其大使邓励在论坛上致辞说，当今科技快速进步给包括中土在内的发展中国家提供了同发达国家缩小差距的机会。中方正深入实施创新驱动发展战略，同包括土耳其在内的广大发展中国家深度合作。

邓励说，中方致力于推动中土经贸关系在发展中实现积极平衡，双边经贸合作正进入“换挡提速”的新阶段。今年夏天，土耳其樱桃已经大批量对华出口；开心果对华出口协议已经达成，并开始企业注册；乳制品下半年有望进入中国市场。

土耳其贸易部长鲁赫萨尔·佩克詹表示，中国已成为仅次于德国和俄罗斯的土耳其第三大贸易伙伴，土耳其企业应当与中国展开更多合作。两国商务代表团举行了非常成功的会议，来自中国9个省份的60多家企业参加了伊兹密尔国际博览会。

中国-土耳其贸易投资论坛是第88届伊兹密尔国际博览会期间举办的系列活动的一部分。

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