金正恩指导紧急扩大会议讨论和部署防台风灾害对策

人民网平壤9月7日电 （记者 莽九晨）据朝中社9月6日报道，朝鲜劳动党中央军事委员会6日上午召开紧急扩大会议，就防范将对朝鲜大部分地区造成严重影响的13号台风灾害讨论和部署国家紧急防灾对策。朝鲜最高领导人金正恩指导紧急扩大会议。

报道中说，在此次会议上，听取对向朝鲜半岛快速北上的13号台风的力度、运行轨迹、特点和预定灾害地区及规模的分析报告后，就针对这一情况采取国家紧急应对措施进行了探讨。金正恩在会议上详细通报13号台风将造成灾害的严重性和曾在朝鲜发生的台风灾害事例，还分析针对自然灾害的全国性危机管理情况。

金正恩批评说，13号台风将经朝鲜半岛变成强大的重型台风，预计将在全国范围发生重大灾害的险情步步逼近，但是从党和政府领导到中央和地方的干部却没有认识到其严重性，被安逸松懈的情绪所俘虏，束手无策地采取依然如故的工作态度。

金正恩说，需要紧急采取措施，以尽量减少自然灾害造成的严重后果，彻底保护人民的生命和财产安全以及国家的自然资源，保卫革命的胜利果实，并就动员全国、全党、全军组织展开预防台风和暴雨灾害的斗争提出了各部门、各单位、各地区的任务和途径。

金正恩强调，要发动全党、全军、全民奋起投入预防13号台风灾害的斗争。

据朝中社5日报道，13号台风预计将于7日晚在朝鲜西部海岸登陆，8日上午经过咸镜北道附近离境。预计7日和8日在东西海岸大部分地区降雨量达50至100毫米，尤其在咸镜南北道部分地区降雨量将达200毫米以上，平安北道和黄海南北道南部地区将有大暴雨（150毫米以上），除了慈江道和两江道部分地区之外的朝鲜大部分地区将刮起每秒10米以上，局部地区出现每秒15至20米以上的强风。与此同时，7日晚至8日上午和8日凌晨至下午将分别在江原道和咸镜南北道海岸出现强大海啸。目前，朝鲜全国各部门和各单位正在积极采取措施防止洪水和风雨灾害。

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