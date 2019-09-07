金正恩指导紧急扩大会议讨论和部署防台风灾害对策

人民网平壤9月7日电 （记者 莽九晨）据朝中社9月6日报道，朝鲜劳动党中央军事委员会6日上午召开紧急扩大会议，就防范将对朝鲜大部分地区造成严重影响的13号台风灾害讨论和部署国家紧急防灾对策。朝鲜最高领导人金正恩指导紧急扩大会议。
报道中说，在此次会议上，听取对向朝鲜半岛快速北上的13号台风的力度、运行轨迹、特点和预定灾害地区及规模的分析报告后，就针对这一情况采取国家紧急应对措施进行了探讨。金正恩在会议上详细通报13号台风将造成灾害的严重性和曾在朝鲜发生的台风灾害事例，还分析针对自然灾害的全国性危机管理情况。
金正恩批评说，13号台风将经朝鲜半岛变成强大的重型台风，预计将在全国范围发生重大灾害的险情步步逼近，但是从党和政府领导到中央和地方的干部却没有认识到其严重性，被安逸松懈的情绪所俘虏，束手无策地采取依然如故的工作态度。
金正恩说，需要紧急采取措施，以尽量减少自然灾害造成的严重后果，彻底保护人民的生命和财产安全以及国家的自然资源，保卫革命的胜利果实，并就动员全国、全党、全军组织展开预防台风和暴雨灾害的斗争提出了各部门、各单位、各地区的任务和途径。
金正恩强调，要发动全党、全军、全民奋起投入预防13号台风灾害的斗争。
据朝中社5日报道，13号台风预计将于7日晚在朝鲜西部海岸登陆，8日上午经过咸镜北道附近离境。预计7日和8日在东西海岸大部分地区降雨量达50至100毫米，尤其在咸镜南北道部分地区降雨量将达200毫米以上，平安北道和黄海南北道南部地区将有大暴雨（150毫米以上），除了慈江道和两江道部分地区之外的朝鲜大部分地区将刮起每秒10米以上，局部地区出现每秒15至20米以上的强风。与此同时，7日晚至8日上午和8日凌晨至下午将分别在江原道和咸镜南北道海岸出现强大海啸。目前，朝鲜全国各部门和各单位正在积极采取措施防止洪水和风雨灾害。
【大使说】汤铭新：见证中拉关系六阶段跨越发展 “黑白猫大使”是前玻利维亚总统桑切斯因为钦佩中国的改革开放而从邓小平的话中选出来，送给汤铭新大使的绰号。“步步高”则是汤大使对自己职业生涯的总结：他的驻外生涯是从一个高原国家到另一个高原国家，再到一个更高的高原国家。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】