美国打出一记“七伤拳”（环球热点）

伴随中美经贸摩擦持续升级，美国越来越深刻地品尝到任性造成的苦果有多艰涩。

如一些分析所言，特朗普政府迫使中国屈服的王牌是美国经济上升、中国经济减速。但结果却是，去年以来美国经济出现更多弱点，并不如特朗普政府吹嘘的那般强劲。而在“杀敌一千、自损八百”的同时，美国肆无忌惮的霸凌主义也给全球经济的健康发展造成严重威胁，成为一个令国际社会忧虑的不和谐因子。

为关税埋单的是美国自己

“贸易战将危及美国的经济增长”，这个观点正在美国国内获得越来越多的支持。近来公布的一系列经济数据为这一观点提供了更多有力支撑。

美国商务部近日公布的数据显示，经通胀调整后的第二季度GDP年化增长率为2%，比7月份发布的首次预估数据下降0.1%。彭博社称，报告表明特朗普政府3%的年增长率目标可能更加遥不可及。经济学家们预测，下半年美国经济增长将走弱，第三和第四季度的经济增速将低于2%。

细读美国经济第二季度的成绩单可以发现，美国出口减少5.2%，拖累当季经济增长0.63个百分点；私人部门投资大幅下滑5.5%，拖累当季经济增长约1个百分点。

“中美经贸摩擦升级引发投资者的忧虑，导致他们对投资前景较为悲观。伴随经贸摩擦的新一轮升级，美国经济还会面临更大压力。”中国现代国际关系研究院美国研究所副研究员孙立鹏在接受本报记者采访时分析称，当前美国经济存在隐忧，财政政策和货币政策的作用空间都很有限。在此背景下，经贸摩擦作为最大的不确定风险，一旦升级，将给美国经济带来切切实实的损害。

美国的企业、消费者以及农民都已明显感受到这股不可抵挡的冲击，并由此产生强烈不满乃至愤怒。

“美国政府一再声称‘中国将为关税埋单’，这显然不是事实，关税最终将转嫁到美国消费者头上。”美国鞋业批发商与零售商协会主席马特·普里斯特在接受采访时表示，加征关税将导致商品价格上涨，进而导致需求减少、销量下降、利润下滑以及通货膨胀。

美国摩根大通银行给出一个更加直观的数据——在新近生效的这一轮对华关税的影响下，美国每个家庭承担的关税成本将增至每年1000美元左右。对此，美联社认为，特朗普政府的举动威胁到了美国经济的主要推动力：消费者支出。

“美国国内消费对其经济增长起到重要的支撑作用。现在中美双方加征关税，必然会传导到美国国内物价水平上，物价上升不可避免，消费者将承受一定损失。”中国世界贸易组织研究会副会长霍建国向本报记者分析称，美国政府对华加征关税将压抑本国国内消费，而一旦消费下滑，美国经济增长将很难维持在现有水平。

美国规模最大的商业协会——美国商会会长托马斯·多诺霍更为悲观地预测，当前持续升级的关税措施可能使美国经济面临衰退风险。

世界陷入无法脱身的危机

受伤的不只是美国。在全球深度融合的当下，全球两大经济体相互碰撞，威力广泛而深远。

曾有分析指出，美国对中国输美商品加征关税，将给全球产业链带来重大冲击和负面影响。具体包括割裂了各国产业间联系，使全球产业链面临碎片化风险；破坏了国际经贸规则，使全球产业链陷入失序化状态；降低了国际经济运行效率，使全球产业链加剧低效化风险。

如今，这种负面影响日益显现。“受中美经贸摩擦的影响，大部分企业处于观望状态。在此期间，企业不再追加投资或扩大产能，这就导致投资这一全球经济的拉动力基本‘熄火’。”霍建国指出，全球制造业价值链正面临威胁。

美国企业界近日也警告称，经贸摩擦破坏的是全球产业链，打击的不仅仅是中国企业，产业链上的所有企业都会受影响。

同样为中美经贸摩擦所拖累的，还有复苏乏力的世界经济。国际货币基金组织（IMF）在7月发布的最新《世界经济展望》报告中再次下调对2019年和2020年世界经济增长的预期。其中，经贸摩擦和英国“脱欧”带来的不确定性是该组织作出调整的重要考量。

“美国经济出现明显回落，英国经济受‘脱欧’不利影响有所萎缩，德国经济在二季度陷入负增长。几个主要的发达经济体形势不容乐观，再伴随中美经贸摩擦给国际环境增添的不确定性，许多其他国家的政策调整处于一个目标混乱的阶段。”霍建国认为，目前看来，今年世界经济增速能否稳定在IMF预测的3.2%，还很难说。中美经贸摩擦的走向成为一个重要变量。

而美国政府在中美经贸磋商中的数次出尔反尔，让经贸摩擦走向本身充满变数。西班牙中国问题专家胡里奥·里奥斯指出，美国政策的反复无常是全球稳定面临的极大风险。

“美中贸易战在将世界推向无法轻易脱身的危机”，美国《时代》周刊网站刊文称。这场由美国挑起的针锋相对的斗争搅乱了美国、亚洲和欧洲的股市，对这些地区的增长预期已经大幅下调。摩根士丹利的经济学家在一份研究报告中直言，除非清醒的头脑占了上风，否则世界可能陷入一场无法轻易脱身的危机。

与中国脱钩只是一厢情愿

除了多番提高中国输美商品的关税之外，特朗普日前还在社交媒体上发文，要求美国企业离开中国或回到美国开设工厂。消息一出，美国股市及大宗商品价格大幅下跌。

在德国《商报》看来，特朗普此举目标明确，即让相互之间有着千丝万缕关系的全球两大经济体“脱钩”。而这无疑将给全球产业链供应链安全带来新的威胁，也将拖累国际贸易和世界经济增长。

如外交部发言人耿爽所言，中美建交40年来，两国经济已经形成你中有我、我中有你的利益格局和互惠互利关系。强行让中美经济“脱钩”的做法与市场经济规律相违背，与自由竞争规则相违背，与经济全球化潮流相违背。

如果离开中国，美企将失去什么？美国商业领袖近日围绕这一问题展开热烈讨论，答案几乎没有分歧。美中贸易全国委员会副主席杰克·帕克认为，选择退出中国的企业将令它们自己和美国失去巨大的商业机遇。在马特·普里斯特看来，中国拥有充足的劳动力和强大的生产能力，美中之间建立了牢固的供应链，“美国制造业不可能与中国‘脱钩’，这是一个基本事实”。

英国《金融时报》对比数据发现，在华经营的美国企业对中国客户的销售额，是在美经营的中国企业对美国客户销售额的9倍。从中可见，美国企业非常依赖中国市场，让中美“脱钩”只会让美国企业的损失更大。

“中美经济完全‘脱钩’是不可能的。企业追逐利润，不会为了响应特朗普的要求而宁愿蒙受损失。更何况中国营商环境不断改善，在制造业方面的竞争优势非常明显，特朗普的要求更像是一厢情愿。”霍建国说。

孙立鹏认为，随着中国经济发展，老百姓消费能力上升，中国的巨大市场让美国在内的所有国家都无法割舍。此外，中国日益完善的宏观经济政策、产业政策以及给予企业的支持力度也对外企充满吸引力。“特朗普想让中美经济‘脱钩’，美国企业不会同意。如果强加政治压力，那只会让美国经济蒙受更多损失。”

(责编：牛镛、岳弘彬)