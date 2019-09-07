外交部驳彭斯涉5G言论：典型的霸权主义

据新华社北京9月6日电 （记者温馨）针对美国副总统彭斯涉5G网络建设的言论，外交部发言人耿爽6日表示，对中国企业同其他国家正常商业合作说三道四，是典型的霸权主义和将经贸问题政治化。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国副总统彭斯日前访问冰岛期间对记者表示，美冰两国将讨论美对5G网络建设的关切，呼吁冰岛及所有美盟友拒绝华为科技。请问中方对此有何评论？

“一段时间来，个别美国领导人满世界对中国企业同其他国家正常商业合作说三道四，横加阻拦。这是典型的霸权主义和将经贸问题政治化，中方对此坚决反对。”耿爽说。

他表示，中国政府一直鼓励中国企业按照商业原则和国际规则，在遵守当地法律基础上在海外开展投资合作。同时，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量打压特定中国企业，敦促美方停止这种错误做法，为中国企业正常投资经营提供公平、公正、非歧视的环境。

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