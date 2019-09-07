外交部驳斥加总理涉华言论：颠倒黑白倒打一耙

据新华社北京9月6日电 （记者温馨）外交部发言人耿爽6日表示，加拿大总理特鲁多日前发表的涉华言论纯属颠倒黑白、倒打一耙。
当日例行记者会上，有记者问：据报道，5日，加拿大总理特鲁多对中方进行指责，称在国内或国际范围通过任意拘押达到政治目的的做法，是加方及加所有盟友的关切。我们需要清醒地认识到，中国所遵循的规则与我们在西方所遵循的不同。中方对此有何评论？
耿爽说，加拿大领导人的有关言论纯属颠倒黑白、倒打一耙。“加方为了取悦美国的政治意图，任意扣押丝毫没有违反加拿大法律的第三国公民，自甘为美国火中取栗，配合美方炮制孟晚舟事件，这难道就是加方办事的规则吗？”
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