杨洁篪会见尼日利亚总统布哈里

新华社阿布贾9月5日电 （记者郭骏）当地时间9月5日，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在阿布贾会见尼日利亚总统布哈里。

杨洁篪向布哈里转达习近平主席的亲切问候。杨洁篪表示，在习近平主席和总统阁下亲自关心和引领下，中尼政治互信不断增强，双边关系快速发展。中尼分别是亚洲和非洲人口最多和最大经济体，都是具有重要影响的发展中大国，两国发展前景广阔。中尼要进一步加强高层交往，加强双方在国际和地区事务中的合作。

杨洁篪说，中尼各领域务实合作取得积极成果，造福两国和两国人民。中方鼓励更多中国企业赴尼投资兴业。我们要继续携手共建“一带一路”，落实好中非合作论坛北京峰会成果，不断充实中尼战略伙伴关系内涵。

布哈里请杨洁篪转达对习近平主席的亲切问候。布哈里表示，中国是尼日利亚重要合作伙伴。尼方感谢中方长期以来为尼经济社会发展提供的大力支持，欢迎更多中国企业来尼投资兴业。尼方高度赞赏“一带一路”倡议，愿同中方一道落实好中非合作论坛北京峰会成果，推动尼中战略伙伴关系迈上新台阶。

同日，杨洁篪还会见了尼日利亚外长奥尼亚马。

《 人民日报 》（ 2019年09月07日 03 版）

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