在今年举行的第十四届中国义乌文化产品交易博览会上，3名德国女青年展示胡桃夹子士兵木偶摆件。

龚献明摄（影像中国）

共建“一带一路”，倡议来自中国，成果惠及世界。6年来，一个个项目落地生根，一片片厂房拔地而起，一座座园区方兴未艾，共建“一带一路”不断给世界带来惊喜，给世人带来实惠。中国国际进口博览会（以下简称进博会）、亚投行、丝路基金等成绩斐然，昭示中国正同相关各方，为国际贸易和投资搭建新平台、提供新方案。

“开放的中国为世界带来珍贵礼物”

“开放的中国为世界带来珍贵礼物，南非十分期待第二届进博会。”南非小企业发展部部长恩沙维尼告诉记者，进博会为世界各国搭建了重要的经贸平台，在促进国际自由贸易和投资合作方面发挥的作用不言而喻。他说，中国是南非最大贸易伙伴，去年南中双边贸易额达435亿美元，创下历史新高，南非希望借进博会进一步提升其商品和企业在中国的知名度。

进博会由中国主办，世界贸易组织等多个国际组织和众多国家共同参与，不是中国的独唱，而是各国的大合唱。与去年相比，今年的第二届进博会参展规模更大、范围更广、质量更高，全球工商界正翘首以盼。

比利时比中经贸委员会主席德威特对首届进博会的盛况记忆犹新：“展会中来自不同国家的人络绎不绝，从到处排起的长队中我充分感受到各国政商界的热情。进博会为各国企业特别是欧洲中小企业提供了难得的展示平台，为其产品加速进入中国这样一个充满无限商机的市场提供了便利条件。”

西班牙阿拉贡自治区对外局外国投资处处长卡门·丰特去年曾陪同11家企业参加了首届进博会。在她看来，进博会的举办对外国企业拓展中国市场、搭乘中国发展“快车”具有重要意义。丰特表示，中国打造进博会这样一个包容合作的平台，不仅显示出中国扩大开放的决心，也将有力推动世界经济朝着更加开放、包容的方向发展。

“首届进博会的成功，证明中国对外开放不是独角戏，而是各方共同参与。”俄罗斯俄中分析中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫说，“继续举办进博会，说明中国反对保护主义、捍卫自由贸易立场坚定，言出必行。”

联合国贸发会议资深经济事务官员梁国勇表示，从近年来中国政府推进开放、主动扩大进口和推进投资准入等一系列举措来看，中国在推动经济全球化、贸易自由化方面发挥了中流砥柱作用。

“亚投行的投资让杜尚别拥有了第一座立交桥”

“亚投行的投资让杜尚别拥有了第一座立交桥，其他立交桥也在建设中。市民真切享受到了更加便捷的交通。”塔吉克斯坦总统战略研究中心前第一副主任赛福洛·萨法罗夫表示，塔吉克斯坦利用亚投行的资金大幅改善了该国的基础设施状况，“现在，人们的出行变得更加便利、更加安全，生活也越来越舒适，越来越富裕”。

今年8月，塞尔维亚正式成为亚投行的第七十三个非区域成员。塞尔维亚中央银行行长表示，中国是塞尔维亚值得信赖的合作伙伴，塞尔维亚希望抓住机遇，大力拓展基础设施建设。截至目前，亚投行成员规模达到100个，向47个项目累计投资90.3亿美元。

“成员数量增长折射出我们的成员致力于多边合作和高标准治理，显示出这些国家对提升基础设施水平以及加强互联互通的重视。”亚投行副行长丹尼·亚历山大十分欣慰。他说，秉持“简洁、廉洁、清洁”核心价值观的亚投行赢得了国际社会的广泛信任。全球主要评级机构纷纷给予最高信用评级，许多国际组织，包括联合国专门机构和区域开发银行等都与亚投行达成合作协议。“与亚投行的合作关系是欧洲复兴开发银行与其他国际开发金融机构之间最友好的关系之一。”欧洲复兴开发银行行长查克拉巴蒂表示。

设立丝路基金是支持“一带一路”倡议的一大举措，也是金融创新的重要举措。丝路基金投资覆盖俄蒙中亚、南亚、东南亚、西亚北非及欧洲等地区的基础设施、资源开发、产业合作、金融合作等领域。目前，丝路基金参与的巴基斯坦卡洛特水电站、阿联酋迪拜光热电站和哈斯彦清洁燃煤电站等一批项目不断推进。这些项目坚持遵循国际市场规则，贯彻绿色环保与可持续发展标准，遵守所在国家和地区的法律法规，为当地经济可持续发展与民生改善作出了积极贡献。

“丝路基金为众多大型合作项目提供了有效的融资手段和平台，俄罗斯在亚马尔半岛建立北海航线基础设施和开发油气田的计划就得到了丝路基金的大力支持。”俄罗斯财政部研究员萨文斯基表示。亚马尔液化天然气项目是全球最大的北极液化天然气项目，曾一度受到资金缺乏的困扰，而丝路基金的加入促成了项目的顺利投产。萨文斯基说，“一带一路”倡议建立在互惠互利基础上，成功地维护了开放的全球经济体系，深化了多边经济合作，确保了世界经济均衡与可持续发展。

“这是一项了不起的成就”

“这是一项了不起的成就，是南非和中国经贸合作的又一重要里程碑！”南非前贸工部部长戴维斯由衷称赞。得益于共建“一带一路”，南非将海信亚特兰蒂斯工业园正式升级为国家级特别经济区，吸引了德国、丹麦、西班牙等国企业纷纷入驻，为当地奠定了产业集群的新格局。

随着“一带一路”建设的不断推进，一批批境外合作园区因地制宜地建立起来并发展壮大。作为中老“一带一路”早期收获项目，截至今年5月，赛色塔综合开发区共吸引68家当地和国际企业入驻，呈现出蓬勃的发展生机。老挝国家主席本扬在视察开发区时表示：“老挝‘变陆锁国为陆联国’战略与‘一带一路’倡议对接，老中两国合作进一步加强，将为两国人民带来更多实实在在的利益。”

“‘一带一路’建设让非洲的发展形成良性循环，未来将会有更多的工业园区落户非洲，越来越多的非洲人将会从中受益。”南非国际事务研究所中非问题高级研究员范施塔登表示。在埃塞俄比亚，全国10多个工业园多数由中国企业承建运营；在乌干达，中企参与建设的工业园也蓬勃发展起来，该国因此有了第一家陶瓷厂、第一家水泥厂、第一家玻璃厂、第一家全流程钢铁厂……

在遥远的西半球，共建“一带一路”同样为中国同拉美和加勒比国家开展互利合作搭建了新平台，注入了新活力，开辟了新前景。在巴西萨尔瓦多市，比亚迪公司将修建并运营一条长约20公里的跨座式单轨，取代老旧铁路，60多万人将因此受益；在牙买加，中国帮助建成了当地第一条现代化高速公路，使南北海岸间的行车时间从两小时缩短到45分钟；在阿根廷，中国企业承担的贝尔格拉诺货运铁路重建工程，大大降低了从内陆省份到港口城市的物流成本，使北部高品质农产品得以顺利销往世界各地……迄今，已有19个拉美和加勒比国家同中国签署了共建“一带一路”合作协议，在该地区投资兴业的中国企业已超过2000家，累计为当地创造180多万个就业岗位。

“相通则共进，相闭则各退”。6年来，“一带一路”建设从无到有，由点及面，不断深入，有力促进了中国同相关国家的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。正如联合国常务副秘书长阿米纳·穆罕默德所指出，“一带一路”倡议是中国为全球治理创造新平台的又一个典范。

（本报记者李满、李锋、龚鸣、周瀚博、屈佩、孙广勇、刘军国、李滢嫣、吕强、朱东君）

《 人民日报 》（ 2019年09月07日 03 版）

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