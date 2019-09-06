原标题：英国高等法院裁定首相要求议会休会不违法

新华社伦敦9月6日电（记者张代蕾）英国高等法院6日驳回“留欧”人士反对暂停议会的请求，裁定首相鲍里斯·约翰逊要求议会休会不违法。

此案由反对“脱欧”的英国民间运动人士吉娜·米勒提出，希望法院下令阻止约翰逊的决定，避免议会在“脱欧”前的关键时期长时间休会。

米勒的法律团队认为，首相此举违反宪法，阻碍议会民主工作，构成滥用职权。约翰逊的律师则表示，是否要求议会休会是政治问题，不是法律问题。

高等法院法官在宣读判决时表示，鉴于此案的重要性，建议米勒继续上诉。英国广播公司报道说，上诉听证会预定于17日在最高法院举行。

约翰逊8月末提出议会休会请求并得到英国女王伊丽莎白二世批准，议会将自9月9日至12日期间择日休会，直至10月14日。这意味着议会在9月3日结束夏季休会后不久就将再次休会。这一决定在英国朝野引起强烈反响，反对声音众多。舆论批评约翰逊此举挤压议会议事时间，为议员阻止政府“无协议脱欧”设置障碍。多名议员早些时候提请苏格兰法院禁止首相“关闭”议会，也遭驳回。

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