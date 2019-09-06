欧洲建立第二个电池产业联盟

新华社柏林9月6日电（毛竞）德国联邦经济和能源部6日宣布，欧洲9国日前决定建立欧洲第二个电池产业联盟。这9个国家分别是法国、波兰、意大利、芬兰、比利时、瑞典、斯洛伐克、西班牙和德国。

德国联邦经济和能源部长阿尔特迈尔在接受德国《商报》采访时说，欧洲一年内已经启动两个大型电池生产项目。这两个项目都将作为“欧洲共同利益重点项目”来实施，德国企业在这两个项目中扮演重要角色。

今年5月，德国和法国决定建立欧洲第一个电池产业联盟。德国欧宝汽车、法国标致雪铁龙集团及法国电池制造商帅福得为其成员。据德国《商报》报道，德国宝马、巴斯夫等约30家企业为欧洲第二个电池产业联盟成员。

据报道，考虑到电动汽车市场需求今后几年将大幅增加，以德国为首的欧洲汽车制造大国希望在欧洲建立电池产业基地，而不是过度依赖外国配件供应商。

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