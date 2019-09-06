欧洲建立第二个电池产业联盟

新华社柏林9月6日电（毛竞）德国联邦经济和能源部6日宣布，欧洲9国日前决定建立欧洲第二个电池产业联盟。这9个国家分别是法国、波兰、意大利、芬兰、比利时、瑞典、斯洛伐克、西班牙和德国。
德国联邦经济和能源部长阿尔特迈尔在接受德国《商报》采访时说，欧洲一年内已经启动两个大型电池生产项目。这两个项目都将作为“欧洲共同利益重点项目”来实施，德国企业在这两个项目中扮演重要角色。
今年5月，德国和法国决定建立欧洲第一个电池产业联盟。德国欧宝汽车、法国标致雪铁龙集团及法国电池制造商帅福得为其成员。据德国《商报》报道，德国宝马、巴斯夫等约30家企业为欧洲第二个电池产业联盟成员。
据报道，考虑到电动汽车市场需求今后几年将大幅增加，以德国为首的欧洲汽车制造大国希望在欧洲建立电池产业基地，而不是过度依赖外国配件供应商。
【大使说】汤铭新：见证中拉关系六阶段跨越发展 “黑白猫大使”是前玻利维亚总统桑切斯因为钦佩中国的改革开放而从邓小平的话中选出来，送给汤铭新大使的绰号。“步步高”则是汤大使对自己职业生涯的总结：他的驻外生涯是从一个高原国家到另一个高原国家，再到一个更高的高原国家。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】