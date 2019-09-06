首届中欧蓝色伙伴关系论坛在布鲁塞尔举行

新华社布鲁塞尔9月5日电（记者田栋栋）首届中欧蓝色伙伴关系论坛5日在布鲁塞尔举行，展现了中欧在全球海洋治理中的责任与担当。
论坛期间，代表们从各自领域探讨了蓝色伙伴关系给推动海洋科研发展、提升海洋经济效益、保护海洋生态环境和应对全球海洋挑战等带来的机遇，并围绕“可持续的蓝色经济”“渔业”和“跨领域工具—海洋空间规划和海洋保护区”等双方具有广泛合作共识和良好合作基础的议题，深入探讨合作机遇，共同规划合作方向。
论坛以蓝色伙伴关系的机遇和前景为主题，通过为政、商、产、学、研和非政府组织等利益相关方搭建开放平等的交流平台，鼓励各方就共同关心的全球海洋问题进行深入探讨，探索务实合作，并推动就可持续利用海洋以实现经济社会发展开展深度合作。
欧盟委员会环境、海事和渔业委员维拉在接受记者采访时说，欧中蓝色伙伴关系对改善海洋治理框架、促进海洋可持续发展、提升海洋研究水平等至关重要。蓝色伙伴关系的建立标志着欧中海洋关系迈进新阶段，为双方在海洋领域的合作提供了整体框架。
中国国家海洋局局长王宏认为，对于深化中欧全面战略伙伴关系而言，海洋是重要板块。中欧在海洋治理、开发方面有诸多共识和广阔的合作空间，希望双方能够立足于具体务实的海洋合作，进一步扩大中欧在政治、经济、科技、文化等方面的利益交集，为深化中欧全面战略伙伴关系贡献“蓝色力量”。
中国驻欧盟使团团长张明在论坛上强调，蓝色产业是欧盟经济的重要支撑，中欧蓝色伙伴关系的发展将彰显中欧合作互利共赢、共同构建人类命运共同体的本质，赋予中欧全面战略伙伴关系更加丰富的内涵和色彩。
中欧2017年成功举办“蓝色年”系列活动。2018年7月，双方在北京签署建立中欧蓝色伙伴关系文件，这是欧盟首次与域外国家建立蓝色伙伴关系。
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