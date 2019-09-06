俄罗斯两架苏-34战机空中碰撞

新华社莫斯科9月6日电 俄罗斯空天军两架苏-34歼击轰炸机6日在飞行训练时发生碰撞，未造成人员伤亡。

塔斯社援引强力部门消息人士的话报道说，两架苏-34战机当天在俄利佩茨克州上空进行飞行训练时因飞行员失误而发生碰撞。目前有关机构正在对事故详情进行调查以确定飞行员过失轻重。

消息人士称，此次战机空中碰撞被定为严重飞行事故。一架苏-34战机严重受损，需要返厂修复。另一架受损程度较轻，可在所驻机场修复。肇事飞行员可能要承担部分赔偿责任。

《俄罗斯报》援引消息人士的话报道说，分别担任长机和僚机的两架苏-34战机当天在俄空天军利佩茨克航空中心某机场起飞执行训练任务。两机因未能看到对方而发生碰撞。长机的机翼碰到了僚机的驾驶舱，在试图转向时还发生了二次碰撞，导致长机装有无线电电子压制系统的翼尖脱落，碎片掉进了僚机的发动机进气道。僚机的座舱和机身也因碰撞受损。两架战机均在机场平安着陆。

苏-34是在苏-27基础上改进的歼击轰炸机，采用了并列双座设计，可执行对地轰炸和空战等多种任务。

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