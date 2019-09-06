新华社首尔9月6日电 综述：韩国总统东盟三国行谋求拓展多元外交

新华社记者陆睿

韩国总统文在寅6日结束对泰国、缅甸、老挝三国的访问后返回首尔。文在寅也成为韩国首位在任期内到访全部东盟10国的总统。

分析人士认为，文在寅通过此访进一步向东盟国家推介韩国的“新南方政策”，巩固和开拓东盟市场，同时有助于韩国在韩日纷争升级的背景下拓展多元外交空间，扩大韩国在东南亚的“存在感”。

勾勒“韩国-湄公”前景

文在寅在访问期间表示，希望把“汉江奇迹”移植为“湄公河奇迹”。

泰国、缅甸、老挝均地处湄公河流域。文在寅此次访问三国，虽然各有侧重，但核心都是推动韩国政府“新南方政策”与当地经济发展计划的对接与合作，为巩固和扩大韩国与东盟的经贸往来注入新动力。

文在寅访泰期间，双方就在第四次产业革命下加强合作达成共识。韩方积极鼓励韩国中小企业进军当地市场。此外，韩泰双方还签署了《军事情报保护协定》。

在缅甸，文在寅同缅甸国务资政昂山素季举行会谈。随同出访的韩国各大银行纷纷与缅方签署谅解备忘录，加快韩国金融企业进军缅甸的步伐。

在水力资源丰富的老挝，文在寅就扩大水力发电、建设新型农村以及信息技术交流等领域的实质性合作与老方进行磋商，并描绘了“韩国-湄公”合作蓝图。

韩国-东盟特别峰会和韩国-湄公河流域国家峰会今年11月将在韩国釜山举行。分析人士指出，文在寅此访为促进峰会顺利举行深化了合作基础。

拓展多元外交空间

文在寅此访也是在复杂内外局势下韩国“自主外交”的一次主动出击。

当下，在美国四处挑起的贸易战波及下，出口导向型的韩国经济“伤痕累累”。同时，韩日争端也逐渐外溢到经济、政治、安保诸多领域。此次文在寅对东盟三国的6天访问，显示韩国正在以更积极的姿态拓展多元外交，减少韩国经济和产业对特定国家的依赖，最大限度地分散不确定因素。

韩国舆论认为，文在寅此访加快推动了“新南方政策”的落实，也将为更多韩国新生企业打入东南亚市场创造机会。

也有分析人士指出，日本、美国等国在东南亚市场已经深耕多年，合作颇具规模。韩国如何在重重竞争中脱颖而出，仍然面临不小挑战。

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