中国第三批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队圆满完成首飞任务

新华社喀土穆9月6日电（记者马意翀 张延栋）中国第三批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队5日完成首次飞行任务，该分队一架米-171中型多用途直升机当天从苏丹法希尔机场起飞，完成运输任务后顺利返回。这是该分队部署到任务区后首次执行任务。

当地时间5日上午11时38分，这架搭载10名乘客、携带300公斤物资的多用途直升机从机场起飞，在飞行178公里后抵达尼亚拉任务点，约3小时后安全返回法希尔机场。

维和直升机分队队长褚志勤告诉记者，任务点附近盘踞多支武装力量，周边禁飞区域空情复杂，当天还伴有雷雨天气，在这种陌生环境、复杂气象、危险地域条件下，不组织试飞直接执行任务，对飞行员身体、心理、技术是极大的考验。

据了解，第三批维和直升机分队抵达任务区后，立即投入飞行准备。联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）航空部门主任弗朗西斯说：“中国第三批维和直升机分队展现的专业水准之高令我们惊讶，我们认为他们不需经过试飞就已具备执行任务能力。”

中国第三批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队以陆军第82集团军某陆航旅为主组建，配备4架米-171直升机，下设一个飞行连、一个机务连和一个勤务连，兵力规模140人，按计划于今年8月30日全部部署到苏丹达尔富尔任务区，主要执行空中巡逻、战场侦察、人员输送、伤员转运、物资运输等任务。

(责编：燕勐、杨牧)