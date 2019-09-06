中国第三批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队圆满完成首飞任务

新华社喀土穆9月6日电（记者马意翀 张延栋）中国第三批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队5日完成首次飞行任务，该分队一架米-171中型多用途直升机当天从苏丹法希尔机场起飞，完成运输任务后顺利返回。这是该分队部署到任务区后首次执行任务。
当地时间5日上午11时38分，这架搭载10名乘客、携带300公斤物资的多用途直升机从机场起飞，在飞行178公里后抵达尼亚拉任务点，约3小时后安全返回法希尔机场。
维和直升机分队队长褚志勤告诉记者，任务点附近盘踞多支武装力量，周边禁飞区域空情复杂，当天还伴有雷雨天气，在这种陌生环境、复杂气象、危险地域条件下，不组织试飞直接执行任务，对飞行员身体、心理、技术是极大的考验。
据了解，第三批维和直升机分队抵达任务区后，立即投入飞行准备。联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）航空部门主任弗朗西斯说：“中国第三批维和直升机分队展现的专业水准之高令我们惊讶，我们认为他们不需经过试飞就已具备执行任务能力。”
中国第三批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队以陆军第82集团军某陆航旅为主组建，配备4架米-171直升机，下设一个飞行连、一个机务连和一个勤务连，兵力规模140人，按计划于今年8月30日全部部署到苏丹达尔富尔任务区，主要执行空中巡逻、战场侦察、人员输送、伤员转运、物资运输等任务。
【大使说】汤铭新：见证中拉关系六阶段跨越发展 “黑白猫大使”是前玻利维亚总统桑切斯因为钦佩中国的改革开放而从邓小平的话中选出来，送给汤铭新大使的绰号。“步步高”则是汤大使对自己职业生涯的总结：他的驻外生涯是从一个高原国家到另一个高原国家，再到一个更高的高原国家。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】