外交部：望美方停止对在美中国学生学者的无端限制和滋扰

人民网北京9月6日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

应巴基斯坦外长库雷希、尼泊尔外长贾瓦利邀请，国务委员兼外交部长王毅将于9月7日至10日赴巴基斯坦伊斯兰堡出席第三次中阿巴外长对话，并访问巴基斯坦、尼泊尔。

问：本周，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会见了尼日利亚总统布哈里。据报道，中方承诺在未来一年为尼日利亚人担任第74届联合国大会主席提供捐款。你能否证实？中方将提供多少捐款？

答：关于杨洁篪主任访问尼日利亚的情况，中方已经发布了消息稿。他会见了尼日利亚总统布哈里，消息稿你看到了吧？

至于你提到的捐款问题，联大通过决议设立联大主席办公室信托基金，并呼吁各国提供捐款。多年来，包括中国在内的会员国向联大主席办公室捐款，支持联大主席工作。各国捐款信息均在联合国网站公布，所有人都可以查询。

问：据报道，台湾方面警告所罗门群岛不要与中国建交，称如所方与中方建交，可能会形成对中方的依赖，陷入“债务陷阱”。你对此有何评论？

答：这两天我就类似问题多次作出过回应，我可以再重申一下。世界上只有一个中国。中方愿意在一个中国原则基础上，同世界各国发展友好合作关系。

至于台湾岛内个别人或者个别部门的一些胡言乱语，我建议你向国台办去征求评论。

问：昨天，俄罗斯外长拉夫罗夫、副外长莫尔古洛夫、外交部发言人扎哈罗娃分别就涉及中俄关系相关问题发表积极评论，表示两国关系已达到前所未有的高水平，双方发展全方位合作和战略协作，香港事务是中国内政，俄中应坚持原则，反对任何势力干涉别国内政等。中方对此有何评论？

答：我们注意到了俄方上述积极表态，赞同俄方所谈。中俄今年迎来建交70周年和双边关系进入新时代，可谓“双喜临门”。两国元首保持密切交往，战略引领中俄关系发展。双方近期高层交往频密，各领域合作蓬勃开展。

我想重申，中俄关系建立在相互尊重、平等互利的基础上，不针对第三方，也不受第三方挑拨和破坏。

面对复杂多变的国际形势，特别是一些国家企图干涉他国内政的行径，中俄双方将根据两国元首达成的共识，加大相互支持，加强“背靠背”战略协作，维护共同利益，维护好本地区及世界的和平稳定与公平正义。

问：据报道，昨日，加拿大总理特鲁多对中方进行指责，称在国内或国际范围通过任意拘押达到政治目的的做法，是加方及加所有盟友的关切。我们需要清醒地认识到，中国所遵循的规则与我们在西方所遵循的不同。中方对此有何评论？

答：加拿大领导人的有关言论纯属颠倒黑白、倒打一耙。加方为了取悦美国的政治意图，任意扣押丝毫没有违反加拿大法律的第三国公民，自甘为美国火中取栗，配合美方炮制孟晚舟事件，这难道就是加方办事的规则吗？

中方一贯依法办事，不搞双重标准。这也是国际社会绝大多数成员奉行的准则。从加方的行为看，它所奉行的规则确实与国际社会的规则不太一致。

问：据报道，美国副总统彭斯日前访问冰岛期间对记者表示，美冰两国将讨论美对5G网络建设的关切，呼吁冰岛及所有美盟友拒绝华为科技。请问中方对此有何评论？

答：一段时间来，个别美国领导人满世界对中国企业同其他国家正常的商业合作说三道四，横加阻拦。这是典型的霸权主义，典型的将经贸问题政治化，中方对此坚决反对。

正如我之前说过的，5G技术是国际社会共同的创新成果，其带来的发展机遇应由世界共享。将5G问题政治化，采取歧视性做法，不符合国际社会的共同利益。中国政府一直鼓励中国企业按照商业原则和国际规则，在遵守当地法律基础上在海外开展投资合作。同时，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量打压特定中国企业，敦促美方停止这种错误做法，为中国企业正常投资经营提供公平、公正、非歧视的环境。

问：除中阿巴三方外长对话外，王毅国务委员兼外长是否还会与巴基斯坦领导人举行双边会见？你能否提供更多细节？

答：我刚才已经发布了消息。此次王毅国务委员兼外长前往伊斯兰堡，除了出席第三次中阿巴外长对话，还将访问巴基斯坦。

中巴两国是全天候战略合作伙伴。当前，中巴关系发展势头良好，两国高层交往频繁，互利合作不断拓展深化，在国际和地区事务中密切协调配合。王毅国务委员此访旨在落实两国领导人共识，巩固双方友好和互信，推进中巴经济走廊高质量发展，深化各领域务实合作，打造新时代更紧密的中巴命运共同体。访问期间，王毅国务委员将会见巴基斯坦领导人，并同巴基斯坦外长库雷希会谈。有关情况我们会及时发布消息。

问：日前，美国哥伦比亚大学校长博林格在《华盛顿邮报》发表题为“不，我不会开始监视外国出生的学生”署名文章，质疑美政府针对国际学生学者的政策。文章称，美国执法和情报机构要求美大学采取更强有力措施监督来自中国等国的外国学生和访问学者，但这一要求同美大学开放和多样性的本质严重对立。中方对此有何评论？

答：一段时间以来，美国国内已经有多所知名大学的负责人先后公开发声支持国际人才交流与科研合作，反对美国执法和情报机构对中美正常科技、教育交流无端设限。这表明加强中美人文交流合乎民意、顺应民心，符合双方的共同利益。

我想指出，美国政府执法和情报机构监控、骚扰在美中国学生学者的做法既不道德、也不公正，这暴露了这些人的阴暗心理。

美国领导人多次表示欢迎中国学生赴美留学。我们希望美方有关部门倾听国内及国际社会的理性声音，遵照美国领导人有关积极表态，停止对在美中国学生学者的无端限制和滋扰，保障他们的正当权益，多做有利于中美人文交流的事情。

问：我相信，你已经看到了津巴布韦前总统穆加贝逝世的消息。中方同穆加贝前总统关系很好，中方对他的逝世有何评论？

答：穆加贝先生是津巴布韦卓越的民族解放运动领导人和政治家，一生坚定捍卫国家主权和独立，反对外来干涉，积极推动中津、中非友好合作关系。我们对他的逝世表示沉痛哀悼，向津巴布韦政府和人民以及穆加贝先生的家属表示诚挚慰问。

问：据报道，意大利政府昨天批准使用《黄金权力》法案，这意味着5G网络供应协议和华为等大型5G网络供应商将面临更严格的审查。你对此有何评论？

答：华为、中兴等中国公司作为全球领先的网络设备供应商，在业界声誉良好，没有任何证据表明其产品和服务存在安全风险。多年来，华为、中兴等企业积极同意方开展合作，在意大利设立了分公司和研发中心等，进行了大量投资，直接提供了上千个就业岗位，为意大利经济发展特别是信息技术升级作出了积极贡献。有关公司同意大利企业合作从未出现过安全问题，这是有目共睹的。

希望意大利政府坚持互信互利的合作共赢战略，为中方企业在意投资经营提供开放、公平、非歧视的环境，推动中意友好合作持续深化，为双方带来更多实际利益。

问：美参议员表示，美国会下周复会后，首要重点工作就是推动针对香港问题的立法。如果他们这样做，中方是否会采取反制措施？

答：中方已多次就香港事务表明立场。美国内一些人执迷不悟、是非不分，威胁推动有关涉港议案，对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政，中方对此强烈不满和坚决反对。

香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到了切实有效的贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由都依法得到了充分保障，这是任何不带偏见的人所公认的客观事实。

香港的未来和前途命运必须也只能掌握在包括香港同胞在内的全体中国人民手中。我们不惧怕任何威胁和恫吓。任何妄图破坏“一国两制”、破坏香港繁荣稳定的图谋都必将遭到包括广大香港同胞在内的全体中国人民的坚决反对，任何干预香港事务和中国内政的企图都不会得逞。

在此我要再次奉劝美方有关政客，立即停止推动有关涉港议案，立即停止以任何形式干涉香港事务，多做有利于中美互信与合作的事。

问：你能否介绍王毅国务委员访问尼泊尔的更多情况？

答：中尼是世代友好的全面合作伙伴。近年来，两国以共建“一带一路”为契机，加快推进跨喜马拉雅立体互联互通网络建设，各领域互利合作快速发展。今年4月，尼泊尔总统班达里成功对华国事访问，两国领导人就推动中尼关系发展达成新的重要共识。王毅国务委员兼外长此访旨在落实两国领导人共识，推动各领域交流合作，促进两国关系全面发展。访问期间，王毅国务委员将会见尼泊尔领导人，并同尼泊尔外长贾瓦利会谈。有关情况我们会及时发布消息。

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