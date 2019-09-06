乌兹别克斯坦建立努库斯自由经济区

新华社塔什干9月6日电（记者蔡国栋）乌兹别克斯坦司法部日前表示，乌总统米尔济约耶夫已签署一项关于建立努库斯自由经济区的法令，以吸引国内外投资者到该国西北部卡拉卡尔帕克斯坦共和国投资，生产进口替代产品。

该法令规定，将现有的位于卡拉卡尔帕克斯坦共和国首府努库斯的制药自由经济区转型升级为努库斯自由经济区，运营时间为30年，园区内企业将享受特殊的税收和关税等政策。

乌兹别克斯坦国立世界语言大学教授库兹耶夫表示，乌不断设立自由经济区意在向国内外投资者开放更多投资窗口，引进先进技术、管理和高端人才，带动乌国内经济持续发展。

今年5月，米尔济约耶夫签署相关总统令，将乌最早成立的纳沃伊自由经济区的运营范围拓展至整个纳沃伊州，这也是乌首次将一个州划定为自由经济区。

2019年是乌兹别克斯坦“积极投资和社会发展年”。据乌投资和对外贸易部数据，今年乌计划吸引外国直接投资42亿美元，是去年的1.5倍。

自2016年米尔济约耶夫当选总统以来，乌兹别克斯坦采取了一系列措施推动经济改革，包括取消外汇兑换管制、降低税负以及对引进外资给予优惠等。目前，乌在全国范围内共建立20个自由经济区。

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