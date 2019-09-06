美国加州游船失火事故确认34人死亡

新华社洛杉矶9月5日电（记者谭晶晶 高山）美国加利福尼亚州圣巴巴拉县官员5日表示，美国加州游船失火事故已确认34人死亡。目前事故原因正在调查中。

搜救人员已从加州南部圣克鲁斯岛海域的失火游船沉没现场找到33具遇难者遗体，仍有1具还在设法从水中打捞。

当地警方正在对遇难者遗体进行DNA比对，以确认身份。目前警方尚未公布遇难者名单。

美国国家运输安全委员会成员珍妮弗·霍门迪说，由16人组成的调查组正在对“概念号”游船火灾原因展开调查，引发起火的原因可能包括电路系统故障以及事发时正在充电的摄影摄像器材、电池、手机等。

霍门迪说，有关事故的初步报告将在10天内公布，但完整的报告可能需要耗时长达一至两年。

搜救人员5日继续从失事海域打捞“概念号”游船残骸。霍门迪表示，将把打捞的残骸运往安全区域，这个过程可能耗时较长，需要确保残骸的完整，运输途中不会造成进一步损坏。

“概念号”游船当地时间2日凌晨在圣克鲁斯岛附近海域失火并沉没。美国媒体报道说，出事游船是圣巴巴拉县一家公司的3艘大型潜水船之一，核定最大载员46人。失火时船上共有39人，船长和4名船员在甲板上睡觉，得以逃生；而在甲板下客舱内休息的34人则无一人生还。

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