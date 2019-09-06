新华社贝鲁特9月5日电 专访：中阿务实合作向新领域扬帆起航——访阿拉伯农工商联合会秘书长哈立德

新华社记者李良勇 蔺妍

中国和阿拉伯国家在旅游、食品、高新技术、金融等领域有很大合作发展空间，“期待中阿以更多实际举措推进务实合作”。阿拉伯农工商联合会秘书长哈立德·哈纳菲在赴华参加第四届中国－阿拉伯国家博览会前夕在黎巴嫩首都贝鲁特接受新华社记者专访时说。

第四届中阿博览会5日至8日在中国宁夏银川举办。秉承“传承友谊、深化合作、共同发展”的宗旨，以“新机遇、新未来”为主题，本届博览会重点围绕贸易投资、互联网+、跨境电商、基础设施、产能合作等领域，为与会各方搭建交流合作平台。

哈立德指出，近年来中阿贸易增长显著，结构更加优化。中国海关数据显示，2018年中阿双边贸易额达2443亿美元，较上年增长28%。随着埃及鲜橙、摩洛哥红酒、叙利亚玫瑰精油等阿拉伯地区特色物产越来越多地为中国老百姓所熟知，中国市场占阿拉伯国家相关产品出口市场的份额越来越大。

“中阿战略优势互补，合作利益交汇。”哈立德说，当前国际形势趋于复杂，保护主义、单边主义冲击国际规则秩序，拖累全球经济增长，但中阿经贸合作仍呈现逆势上扬态势。

“中阿博览会吸引了大批阿拉伯商人和私营部门代表，是推进经贸合作的好机会。”哈立德说，中国对包括阿拉伯国家在内的世界各国保持开放姿态，“这将惠及中阿双方”。

哈立德认为，中国与阿拉伯国家合作正呈现新形态，中国企业在阿实现了从设计、材料到建设、资金等全方位的深度参与。2018年，中国企业在阿拉伯国家新签订承包工程合同额356亿美元，比上年增长9%；中国企业对阿直接投资额12亿美元，涉及能源、基础设施、制造业、电子商务、金融等广泛领域。

对于中阿进一步合作的潜在领域，哈立德建议中方来阿拉伯地区合作建立更多像埃及苏伊士运河经济区这样的生产和出口经济区。

随着中国科学技术迅猛发展，技术合作和转让已成为中阿合作的重要领域。哈立德说，中阿双方在卫星、人工智能和导航系统方面不断深化合作，“在这些领域双方大有可为”。此外，传统的能源合作也将向清洁能源等领域发展。

哈立德还表示，中国和阿拉伯国家可以在数字领域进行合作，在阿拉伯国家生产商与中国消费者之间建立更加紧密的联系。

哈立德认为，“一带一路”是一项非常重要的倡议，旨在以稳定代替冲突，以务实合作代替发展停滞，以互联互通代替交流障碍，使各国为共同发展愿景团结在一起。目前，阿拉伯地区已有18个国家与中国签署了共建“一带一路”合作文件，未来中阿贸易合作大有可为。

哈立德还提到以人民币作为直接交易货币与阿拉伯国家进行交易的潜力。他说，随着埃及、约旦、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特、阿联酋等多个阿拉伯国家加入亚洲基础设施投资银行，中阿金融合作将更加多样。

此外，中国与阿拉伯国家在旅游、娱乐等领域的合作也在不断拓展。哈立德举例说，中国和埃及都是古老文明的传承者，埃及每年吸引大量中国游客，“随着游客增加，两个文明古国之间的交往也在加深”。（参与记者：于瑶、曹轶）

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