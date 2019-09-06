津巴布韦前总统穆加贝去世

新华社哈拉雷9月6日电（记者张玉亮）津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦6日通过社交媒体宣布，津前总统罗伯特·穆加贝当日去世，享年95岁。

这是2013年7月30日，穆加贝在津巴布韦首都哈拉雷总统府举行的新闻发布会上回答记者提问的资料照片。 新华社记者 孟晨光 摄

姆南加古瓦说，穆加贝是津巴布韦民族解放的象征，他的一生致力于解放并赋权津巴布韦人民，他的贡献永远不会被遗忘。

姆南加古瓦今年8月曾透露，穆加贝自4月起一直在新加坡一家医院接受治疗，但没有披露穆加贝所患何种疾病。

这是2013年7月30日，穆加贝在津巴布韦首都哈拉雷总统府举行的新闻发布会上回答记者提问的资料照片。 新华社记者 孟晨光 摄

穆加贝生于1924年，是非洲民族解放运动先驱。1980年，津巴布韦独立，穆加贝当选总理。1987年津改行总统制后，穆加贝担任总统，并于1990年、1996年、2002年、2008年和2013年连任。2017年11月21日，穆加贝辞去总统职务。

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