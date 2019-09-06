南非民众请愿要求恢复死刑

新华社开普敦9月5日电（记者高原）在治安状况日益恶化的情况下，南非民众要求恢复死刑的呼声不断高涨。截至5日，已有超过30万人在要求恢复死刑的请愿书上签字。

今年8月，南非先后发生3起震惊全国的案件，遇害者包括被男友杀害的开普敦大学一年级女生恩维塔亚、被陌生男子杀害的南非女拳击冠军杰各斯和遭遇性侵后被杀害的开普敦14岁少女马洛。据南非金山大学统计，8月份南非有至少30名女性被杀。

本月2日，一个网站发起这一请愿活动，认为现有惩戒已无法遏制犯罪，只有恢复死刑才能对犯罪分子产生威慑作用。短短几天里，签字人数就已超过30万。

本月4日和5日，开普敦等地连续爆发大规模示威游行，抗议政府打击犯罪不力。5日晚，南非总统拉马福萨向全国发表讲话称，针对女性的犯罪已经成为“一场非常严重的国家危机”。拉马福萨表示，政府将采取一系列更严厉的措施，其中包括修改防止家暴和性犯罪的相关法律，进一步细化保护妇女权益的各种举措；取消对涉嫌强奸和谋杀的罪犯实施保释等。

南非种族隔离制度1994年结束后，南非宪法法院1995年6月废除死刑。1997年12月，南非国会通过刑法修正案，修改了所有规定死刑的法律，从实体法方面彻底废除了所有犯罪的死刑。

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