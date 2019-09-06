新华社华盛顿9月5日电 综述：美政府提出五大科研方向、五大重点举措

新华社记者周舟

美国政府近日发布了一份《2021财年政府研发预算重点》备忘录，列出五大研发方向和五大重点举措，以确保美国在国家安全、新兴产业、能源环保、生物健康和太空探索等领域保持领先。

这一最新备忘录首次强调美国科技领导地位正面临“不同寻常的新挑战”，因此“必须认真和有效地加以应对”，这符合特朗普政府在科技领域“重竞争、轻合作”的特色。

在备忘录列出的五大研发预算重点方向中，美国安全位列首位，明确提出“对手利用新兴和破坏性技术威胁美国”，因此要在和国家安全相关的四个领域加大投资，包括：

一、先进军事能力：如进攻和防御性的高超音速武器；弹性的国家安全太空体系；现代化且灵活的战略性和非战略性核威慑能力；

二、关键基础设施恢复力：如对极端地球事件、网络攻击、电磁脉冲攻击、供应链攻击等威胁的应对能力；

三、半导体：为未来计算和存储模式提供可信和有保障的微电子技术；

四、关键矿产：开发循环和再处理技术、寻找替代材料、研发新的提取制造技术，以确保稀土等关键矿产的供应链安全。

第二个科研方向是美国要在未来产业中取得领导地位。备忘录列出了3个重点。第一是人工智能、量子信息科学和计算。第二是先进通信网络和自动化。第三是先进制造业，即智能和数字化制造及先进工业机器人技术等。这些产业涵盖了人工智能、量子计算、5G、自动驾驶、机器人等多个新兴产业。

第三个科研方向是能源和环境。值得注意的是，备忘录把海洋和地球系统预测列入其中，这反映出今年1月起担任白宫科技政策办公室主任的气象学家凯尔文·德勒格迈尔的风格。但鉴于特朗普政府反对气候变化和不断放松排放管制的立场，德勒格迈尔的“个人喜好”能否最终体现在2021财年预算案中尚有待观察。

第四个科研方向是健康和生物经济创新，包括生物医药、退伍军人保健、生物经济学3个方面。

第五个科研方向是太空探索和太空商业化，主要体现在美国计划2024年前再次将宇航员送上月球以及将国际空间站商业化的努力。

备忘录还提出五大重点措施：打造多元、高技能的美国科研人员；创建并支持反映美国价值的科研环境；支持高风险、高回报的变革性研究；利用数据的力量；构建、增强和扩展战略性多部门合作。

这些重点措施中，科研活动中的“美国价值”是德勒格迈尔主推的新内容，主要体现在降低国家资助研发过程中的行政负担、提升研发诚信、打造安全和有包容性的研发环境以及保护美国的科研财产。

备忘录认为，美国保持科技领导力依赖于“在开放的研发生态系统与保护思想和研发成果之间取得平衡”。但是，美国政府以国家安全为借口、无端打压和排挤外国科研人员的做法正日益遭到科学界人士的强烈抗议。科学界普遍认为，打压某个特定国家或族裔的科研人员破坏了国际合作，不利于美国科技发展。这份备忘录没有就国际科技合作提出建议。

美国白宫科技政策办公室与行政管理和预算局每年都会发布一份政府研发备忘录，指导政府机构每年9月制定下一财年预算请求，美国总统将在来年2月将预算案提交美国国会。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)