德国工商界人士：“一带一路”带来发展新机遇

新华社德国汉堡9月5日电（记者任珂）德国工商界人士5日在汉堡举行的一场关于“一带一路”倡议的研讨会上表示，“一带一路”为德国许多行业带来新的发展机遇，许多德国企业正积极准备参与其中。

此次研讨会由德国工商大会北德地区分会、汉堡商会和德国亚太商业协会联合主办，与会者包括数十名企业界人士、商会成员代表和专家学者等。

中国驻汉堡总领事杜晓晖在研讨会上致辞说，“一带一路”是一个开放的平台，增强了互联互通，为全球经济增长打开新空间，为国际贸易和投资搭建新平台。通过参与“一带一路”，汉堡整个城市及其港口行业、中欧班列和中德关系都将获得发展。

汉堡商会在研讨会上发布的一份报告称，“一带一路”为德国打开了中亚、东南亚和中国的巨大市场，德国的基建、物流、贸易和工业都面临巨大发展机遇。汉堡应该发挥联系欧亚的中间渠道作用。

德国工商大会北德地区分会会长马尔特·海涅说，随着“一带一路”建设推进，许多德国企业开始意识到，这是一个长期的发展规划，其中包含各种机遇。越来越多的德国企业正在思考如何参与其中。

一些企业界人士表示，“一带一路”促进了德中两国企业在第三方市场的合作。于尔根·阿克曼是一家专注于向发展中国家企业提供基建设备的进出口公司合伙人。他说，得益于“一带一路”建设，他的公司有机会参与哈萨克斯坦基建项目。

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